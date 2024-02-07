蔡琴相隔8年再開香港演唱會 狀態大勇宣布5月紅館開騷

8年沒來香港與觀眾見面的蔡琴，宣布已定今年5月再踏紅館舞台跟大家見面，相信不少的HIGH-FI發燒友及樂迷都引頸以待，蔡琴講過「甚麼叫唱現場？唱現場就是唱一場少一場，這叫現場」，所以想享受「高音甜中音準低音勁」的樂迷，就要留意其個唱的開票日期及詳情。

蔡琴表示，她算一算居然快8年已沒有跟香港觀眾見面，時間過得很快，這次《蔡琴好新琴香港站演唱會》本來是北京、上海站之後，第三站就到香港，但疫情打斷了巡演計劃，她說：「你們會不會擔心我，8年沒唱，人老了8年，還行嗎？ 我告訴你們，只要我有實力，我一點也不怕這8年。 這個疫情開始時，我心裏有數至少要6年才完結，我覺得不要慌張，這個也是我個性的最大特點，越是亂七八糟的狀況，我愈是穩定。於是當疫情迫令我們停下來時，我叫我的團隊不要着急，反而把身體照顧好。然後2023年開始，我們這個團隊就開始聚一起能表演了。上帝非常憐憫我們，我們幾乎每個星期六都有演出，好像這一年的演出，都在為我到香港紅館作準備。在這一年的巡演中，我們團隊更有默契，而我唱歌也更有了新的體悟。經歷疫情，我們終於出發去演出，看到每場的觀眾都好高興的看演出，我就更要用心不能懈怠。這一年裡我與樂隊一起進步，我這個主唱對歌曲有了新且更深刻的感受。同時，我也會不斷在私下休息的時候，再把每首歌思想體會調整。人的聲音是最能夠安慰治療人心的，尤其是歌聲，所以我很高興看到每一場來看的觀眾，都是帶著感動心情回家的。」