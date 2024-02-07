蔡琴相隔8年再開香港演唱會 狀態大勇宣布5月紅館開騷

8年沒來香港與觀眾見面的蔡琴，宣布已定今年5月再踏紅館舞台跟大家見面，相信不少的HIGH-FI發燒友及樂迷都引頸以待，蔡琴講過「甚麼叫唱現場？唱現場就是唱一場少一場，這叫現場」，所以想享受「高音甜中音準低音勁」的樂迷，就要留意其個唱的開票日期及詳情。
蔡琴表示，她算一算居然快8年已沒有跟香港觀眾見面，時間過得很快，這次《蔡琴好新琴香港站演唱會》本來是北京、上海站之後，第三站就到香港，但疫情打斷了巡演計劃，她說：「你們會不會擔心我，8年沒唱，人老了8年，還行嗎？ 我告訴你們，只要我有實力，我一點也不怕這8年。 這個疫情開始時，我心裏有數至少要6年才完結，我覺得不要慌張，這個也是我個性的最大特點，越是亂七八糟的狀況，我愈是穩定。於是當疫情迫令我們停下來時，我叫我的團隊不要着急，反而把身體照顧好。然後2023年開始，我們這個團隊就開始聚一起能表演了。上帝非常憐憫我們，我們幾乎每個星期六都有演出，好像這一年的演出，都在為我到香港紅館作準備。在這一年的巡演中，我們團隊更有默契，而我唱歌也更有了新的體悟。經歷疫情，我們終於出發去演出，看到每場的觀眾都好高興的看演出，我就更要用心不能懈怠。這一年裡我與樂隊一起進步，我這個主唱對歌曲有了新且更深刻的感受。同時，我也會不斷在私下休息的時候，再把每首歌思想體會調整。人的聲音是最能夠安慰治療人心的，尤其是歌聲，所以我很高興看到每一場來看的觀眾，都是帶著感動心情回家的。」
蔡琴又指：「8年了，我們一定要見面，我希望你們可以從我的新歌聲，新唱腔之中，享受到一個新的蔡琴。我非常想念香港的觀眾，很想趕快唱給你們聽。」這個農曆年，朋友們問我，放長假休息充電嗎？當然會！一整年的巡唱，在健康方面，我都是戰戰競競的，整個團隊我也管得很嚴格，常常做檢測，出去演出我們心情都是又高興又緊張，我的責任很大。終於放假了，而且是我們的最大節日春節，我將送給自己最大的充電節目：「好好睡覺。」年三十晚有甚麼安排呢？我跟我媽媽及家人說了，我想一個人過。 我妹妹他們一家會帶媽媽上館子吃飯團年，弟弟自己跟他的家庭團年，我就決定我要一個人在家裡過。「我跟媽媽講了，也跟弟弟說了啊，都不要擔心我，整年外出表演，經紀公司給我安排各種好吃的，不同口味的東西，但是其實對一個唱歌的人來講我都覺得口味太重了，所以過年我要自己做一個小砂鍋菜飯，然後再做一隻小雞燉湯。你可以想像嗎？這個唱歌的蔡琴在外面都是歡聲雷動的情況下，年三十晚的桌上只有兩道菜，一碗菜飯，一碗雞湯都是她自己做的。這讓我想到疫情開始時，大家要隔離的那天晚上，我也是這樣一個人過。不過今次不一樣，我只是想安靜過除夕夜，送舊迎新，聽著很美很美的音樂，享受這一個人過的時間，真正充電。新一年蔡琴也祝香港的朋友們，大家龍年行大運，期待5月的相見，大會更為她設計了一些賀年WhatsApp圖像，及跟歌迷拜年小短片，讓農曆年時給樂迷互相轉贈拜年。