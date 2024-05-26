蔡琴紅館開騷高呼最愛香港 唱足45年高音甜中音準低音勁

蔡琴《好新琴》香港站演唱會，昨晚(25日)於紅館舉行首場，全場座無虛設，歌后闊別香港八年，甜美歌聲依舊，一開口歌聲就馬上震攝人心，讓人陶醉於她的歌聲之中，聽出耳油，掌聲歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。

歌后蔡琴以一曲《等著你回來 》為演唱會揭開序幕，整個演唱會歌單都是經典名曲，她更不時跟著歌曲的節奏，載歌載舞，令現場氣氛熱鬧非常。風趣幽默的她常與觀眾互動，台上台下一片歡聲笑語，令紅館滿場都是笑聲。昨晚她還教大家「巨星唱歌的結束法」，笑言唱到最後一句，拖得愈久人愈紅，又叫觀眾跟她指揮，好好把歌唱完，演唱會現場充滿了感染力，整晚也讓觀眾非常開心，情緒高漲。

今年是蔡琴踏入歌壇45周年，昨晚她感性跟大家說，「甚麼叫現場？我蔡琴唱一唱就少一場，這就叫現場。所以每一次我也非常珍惜跟大家相聚的機會，一年又一年過去，我居然唱了四十五年！ 演出生涯裡面，我有過風光也有過低谷，但是永遠不變是你們，你們總是跟我一起....」 講到這裡，她忍不住閃著淚光咽哽說，「不要笑我，這麼愛哭.... 我心裡....我告訴大家，唱歌不是我本來意願，我以為我會當畫家！哈哈，但既然做了這一件事(當歌手)，一做就要做好！有時我會想，再來到香港來，有人會嫌我這麼老還在唱嗎？我不在乎，香港是我的福地，你們是最會欣賞蔡琴的人！不管怎樣，我要告訴你們，你們給我這一份不離不棄的鼓勵，對我來說有多感動！」