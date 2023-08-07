蔡琴開騷諗歌單諗到頭都爆 預告明年登紅館見歌迷

蔡琴相隔4年再次在澳門開唱，今次個唱，她帶來了多首全新改編的經典歌曲，令現場氣氛持續高漲。在開場階段，她就跟現場觀衆分享了好久不見的好心情，並帶著全新歌單、全新舞台、全新製作的滿滿誠意，讓所有觀眾耳目一新，看到了與以往不一樣的蔡琴。她還在演唱會尾段一度感觸哽咽，表示自己把每一場演唱會都當作最後一場，並感謝所有一直以來對她不離不棄的歌迷。

唱民歌考fans 這次演唱會的大多數曲目，都經過了樂隊進行重新編曲，她在個唱上分享了五年前在北京初次參加音樂節的經歷，「當時現場的觀衆都很年輕，我都擔心他們不認識我，沒有想到最後全場年輕人和我一直合唱到晚。所以今天我把這個新的節目給你們帶來，祝福澳門觀衆今年都可以好心情。」值得一提的是，這次演唱會的轉場音樂都選用了一些知名民歌，蔡琴表示之前在東南亞以及美加地區巡演觀衆都不太認識，這次來到澳門就特意考驗了一下現場觀衆，即興地帶領了大家一起大合唱《蘭花草》，結果現場效果非常好，令她大讚澳門觀眾唱得好。 為歌單勁煩惱 蔡琴表示無法決定本次演唱會的歌單，因爲團隊的意見都不一，討論不出結果，最後笑說還是得靠團隊中年紀最大的自己決定，「無法討好所有人，所以唱自己想唱的歌就對了。」在演唱《情人的眼淚》前，蔡琴更借電影和人生給現場觀衆帶來鼓勵，「電影中的角色有喜有悲，都是劇本的功勞。但我們在真實生活中經歷的一切，都是靠自己挺過來的，所以看戲的你們才是真正的勇者，給你們自己一些掌聲吧。」