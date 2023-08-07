蔡琴開騷諗歌單諗到頭都爆 預告明年登紅館見歌迷

蔡琴相隔4年再次在澳門開唱，今次個唱，她帶來了多首全新改編的經典歌曲，令現場氣氛持續高漲。在開場階段，她就跟現場觀衆分享了好久不見的好心情，並帶著全新歌單、全新舞台、全新製作的滿滿誠意，讓所有觀眾耳目一新，看到了與以往不一樣的蔡琴。她還在演唱會尾段一度感觸哽咽，表示自己把每一場演唱會都當作最後一場，並感謝所有一直以來對她不離不棄的歌迷。
唱民歌考fans
這次演唱會的大多數曲目，都經過了樂隊進行重新編曲，她在個唱上分享了五年前在北京初次參加音樂節的經歷，「當時現場的觀衆都很年輕，我都擔心他們不認識我，沒有想到最後全場年輕人和我一直合唱到晚。所以今天我把這個新的節目給你們帶來，祝福澳門觀衆今年都可以好心情。」值得一提的是，這次演唱會的轉場音樂都選用了一些知名民歌，蔡琴表示之前在東南亞以及美加地區巡演觀衆都不太認識，這次來到澳門就特意考驗了一下現場觀衆，即興地帶領了大家一起大合唱《蘭花草》，結果現場效果非常好，令她大讚澳門觀眾唱得好。
為歌單勁煩惱
蔡琴表示無法決定本次演唱會的歌單，因爲團隊的意見都不一，討論不出結果，最後笑說還是得靠團隊中年紀最大的自己決定，「無法討好所有人，所以唱自己想唱的歌就對了。」在演唱《情人的眼淚》前，蔡琴更借電影和人生給現場觀衆帶來鼓勵，「電影中的角色有喜有悲，都是劇本的功勞。但我們在真實生活中經歷的一切，都是靠自己挺過來的，所以看戲的你們才是真正的勇者，給你們自己一些掌聲吧。」
明年紅館見
對於這次澳門演唱會，蔡琴表示之前因爲疫情一直沒有舉行，她甚至一度覺得說要不要取消，但最後還是因爲主辦方寰亞娛樂和樂騰演藝的堅持才促成了本場演出。她更提前預告明年將去到香港的紅館開唱，並特意獻唱了一段粵語版的《你的眼神》，博得現場一片歡呼。在演唱會尾聲，蔡琴也因爲一時感觸而不禁哽咽，「我已經演唱了44年，曾經風光過，也有過低谷，但一直不變的是你們，總是和我在一起，謝謝你們！」
隨後她就帶著這份感動爲大家演唱了《掌聲響起》並離場，但全場觀眾還不願離去，一直用掌聲和歡呼聲表達著對她的支持。最後在觀眾熱烈的ENCORE聲中，蔡琴重新回到台上演唱了她的經典曲目《恰似你的溫柔》，並邀請全場再度一起大合唱，觀衆更開啓了手機燈營造起一片燈海，令她非常感動，她也多次表達了對觀衆的謝意，為全場演唱會畫上了一個圓滿的句號。