蔡頌思殺入「國際潛水小姐」十強 保育海洋出心出血

蔡頌思（Jocelyn）早前參選「國際潛水小姐大賽」,今次的比賽有別於坊間一般選美賽事，主要考核選手潛水能力及對海洋的認知，大會亦會安排選手潛落海執拾垃圾，藉以推廣環保理念，選出海洋大使。Jocelyn身為香港「美人魚」代表，經歷兩個星期比賽，在二十多個國家的選手中突圍而出，殺入十強，成績斐然。

Jocelyn自言自小對海洋深感興趣，完成美人魚訓練後，近兩年始參加潛水班。相比化身美人魚時零裝備潛水，全副裝備潛水對Jocelyn來說可謂「無難度」。她曾試過潛入20米水深，親眼看見海龜、魔鬼魚和鯊魚等，驚艷於海底世界的壯麗景色。

談到今次「國際潛水小姐大賽」，Jocelyn笑言遇上了同樣身形嬌小、有美人魚經驗的印尼選手，兩人一拍即合，而最難忘是比賽過程期間幾乎每日潛水，每次50分鐘，一天潛足三小時，對Jocelyn體力而言是極大挑戰：「每次潛水後，又要趕回上岸極速吹乾頭髮及化妝拍宣傳片，對體能真的很大挑戰。」由於潛水需要體力，故今次「選美」可謂一反常態，大會鼓勵選手進食增加能量，令Jocelyn可以大吃大喝，食得開懷。