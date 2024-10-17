蔣家旻同奶奶相處好ok 希望生兩個首胎最想要B女

蔣家旻（Angel）昨日（16日）到新城廣播接受譚玉瑛、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問，剛於上個月與電視台高層周永基在日本拉埋天窗的Angel，透露跟丈夫認識差不多10年，拍拖接近兩年便結婚，婚後丈夫更成為她最好的朋友，但自己仍未習慣被叫「周太」。

讚丈夫充滿責任感 Angel選擇在輕井澤舉行婚禮，皆因喜歡當地清涼天氣，而且早年在網上看到當地的教堂相片後便愛上，所以決定在當地行禮，「行禮當日朝早落咗場雨，本來好擔心會落雨，但到行禮時就好好天，個太陽仲射入教堂，真係好幸運。」 鮮有公開談論另一半的Angel，在節目上大讚丈夫充滿責任感，同時給予她足夠的安全感，「個安全感係嚟自於佢講得出做得到，唔會口甜舌滑，結婚後佢嘅責任感比之前多好多，會覺得呢個人好可靠。」

奶奶對蔣家旻印象好 雖然Angel不喜歡做家務，但成為周太後，她會親自下廚，最拿手煮生薑豬肉燒和豉油雞翼，處女座的她更一日吸3次塵，「我係有少少潔癖，好想所有嘢都好整齊，不過都有懶散嘅時候，自己衫又唔係點摺。」 至於家人如何評價女婿？Angel甜絲絲透露，「話佢好有責任感，因為試過一齊去旅行，見到佢安排得好好，唔使長輩點擔心，又睇得出佢好遷就我；我奶奶就覺得我好孝順，會成日返屋企食飯。」 最重要首胎係女 夫婦倆可有計劃生育？「我想有啲二人世界，兩年之後先，生BB好大責任，我希望自己有一種好想有小朋友嘅感覺先生會好啲，因為生咗BB就係另一種生活模式，最多生兩個，如果第一胎係女，之後生唔生都冇所謂。」