蔣家旻澳洲註冊「喊到變豬頭」  原來老公悉尼畢業

現年34歲的蔣家旻與電視台高層周永基上月（26日）於日本輕井澤舉行婚禮，其後（27日）她接受TVB節目《東張西望》訪問時，就分享做人妻的喜悅，並自爆原來9月中已在澳洲悉尼低調註冊結婚。

有悉尼註冊證婚官昨日（10日）於小紅書分享多張蔣家旻與周永基於澳洲註冊時的照片，相中見蔣家旻穿上白色露肩短裙，而髮型亦只是夾上兩個夾，造型簡單，二人手牽手，場面甜蜜浪漫，證婚官透露二人的愛情故事：「十分榮幸能夠在澳洲悉尼見證香港TVB(無線電視) 女藝人Angel(蔣家旻)與前TVB高層, 現任電視及電影製片人Owen (周永基)的愛情故事。 . 他們在香港工作時認識。在他們長達10年的友誼中，他們不僅有真正的友誼，也最後得到了真愛，成為彼此的Mr Right 及 Mrs Right. . Owen 在悉尼畢業，將Angel帶到這座令人難忘的城市，並作為他們婚禮之旅的目的地之一，對他們來說特別具有意義。 」 證婚官大讚蔣家旻沒有明星架子，在婚禮註冊當天溫馨愉快，「有很多歡笑，感動時刻，當然是喜悅的淚光。而我收存了超過10年的TV Buddy終於開箱，Angel 說是絕版了，有幸同他們的結婚公仔一同拍照。他們這個公仔已經遊歷了很多個國家了。 感謝你們的信任，選擇我在澳洲悉尼為你們註冊。祝你們永遠幸福快樂，甜甜蜜蜜。」蔣家旻亦表示：「當時我已經喊到變豬頭。」