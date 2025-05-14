蔣家旻被指近照肚凸凸孕味濃 老公周永基首度回應懷孕傳聞

阮偉倫、蘇韻姿、洪韻騏和監製周永基昨日（13日）出席HOY TV 節目《一個人鐵道行 3》 、《港式流行 2》慶功兼煞科宴。周永基接受《am730》訪問分享拍攝《一個人鐵道行 3》和《港式流行 2》的點滴，他說：「之前喺《就是青春》發現咗阮偉倫對於呢個世界都幾好奇，覺得佢有潛質做旅遊主持，所以就搵咗佢主持《一個人鐵道行 3》。」他指拍攝節目《一個人鐵道行 3》 最大的挑戰就是從廣州開始出發，整個旅程需要坐五十多個小時交通工具。至於《港式流行 2》的節目內容，他表示：「主要係講留港消費，今次第一次同蘇韻姿合作，覺得佢個表現都相當唔錯。今次拍攝邊一個節目有根據網民嘅意見去咗啲唔同嘅地方覓食同埋玩，發現啟德都有好多地方值得去。」

首度回應蔣家旻懷孕傳聞

講到去年與蔣家旻結婚，現階段的最大改變，他笑言：「本身我哋有朋友嘅關係開始，當認識咗八年嘅時候先正式交往，拍咗兩年拖就決定結婚。」提到是否會考慮生育，他表示：「會考慮，但係冇乜話特別去強求，因為大家工作都好忙，同埋我本身係香港台灣兩邊走，所以比較係想順其自然。」被問到較早前蔣家旻分享的生活照可見肚凸凸孕味濃，他回應：「其實我哋兩公婆好鍾意去旅行，一去旅行嘅時候就會食好多嘢，但其實佢完全未懷孕。」至於會否希望兩夫婦合作共事，他直言：「我哋係唔同公司，我哋之前都有合作過，但係之後就唔太想工作有衝突，驚會鬧交。」