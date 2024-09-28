蔣家旻9月中已到澳洲註冊 「2Line黨」姊妹齊人出席

蔣家旻表示早前要籌備婚禮，又要拍攝《巨塔之后》，令她十分疲倦兼忙碌，她說：「個婚禮我籌備咗一年，不嬲私人事都會比較低調啲，呢個婚禮都係一路開工籌備處理好多嘢，溝通都係一手一腳踢，日子搵咗師傅擇日亦都啱啱好，呢邊日本都有一個檔期畀海外新人預約，雖然個婚禮小型都係得40位，請咗屋企人同埋圈內嘅朋友，同埋我有好多好close嘅圈中朋友。」 她續指行禮過程非常感動，加上進場有很和諧莊嚴的音樂，令她感動得很想喊。

蔣家旻更解釋選址日本舉行婚禮的原因：「因為我好多年前已經鍾意呢個教堂，一嚟係好有型，二來佢係一個有機建築，教堂係用有機嘅石頭去建造，採光度都好高，結合咗光同埋石嘅結合，喺教堂裏面就會有一種好神聖俾天眷顧祝福嘅感覺，好感動喺屋企人同埋朋友見證吓就完成咗呢個婚禮！」 而在9月中時，曾有網民在澳洲悉尼遇見蔣家旻，原來此行是蔣家旻和周永基在當地舉行小型婚禮，並在家人見證下簽字註冊結婚。

至於「2Line黨」四位好姊妹當然全部都有出席，湯洛雯在社交網上載相片，相中見她穿上杏色西裝樓現身，非常密實低調，更攬實蔣家旻合照，場面溫馨，她表示：「好美麗又溫馨的婚禮，雖然你現在是妻子了，但你還是我們最親愛的妹妹。two become one 」而朱千雪則寫道：「8年前 張嘉兒是我們第一個結婚的⋯.隨後我們一起見證著我，岑杏賢、湯洛雯的婚禮 如今你都當人妻了，感覺我們真的長大了。」