蕭亞軒復健近況曝光　換人工髖關節動5次手術　痛不欲生爆喊

「華語樂壇天后」蕭亞軒（ELVA）2022年因髖骨關節骨折，原定舉行世界巡迴演唱會不得已喊停，休養好長一段時日的她，16日在IG發文「星期三，開心大吉，心想事成，身體健康，健步如飛，喜樂常在」，向粉絲報平安，也公開每日復健菜單。

經紀人：她心急反讓傷勢更加嚴重 經紀人透露，她心急想要實現承諾粉絲的演唱會，反讓傷勢更加嚴重，至今共動了更換人工髖關節等5次手術，無限輪迴的術後復健折磨，痛不欲生，擔心從此無法回到舞台，焦慮到暴哭，陷入人生最低潮。幸好靠著過人的意志力，與親友、復健師鼓勵，咬牙撐過來。 ELVA 16日在IG、微博發文復健的近況。經紀人表示，2022年她在金曲獎頒獎典禮前就已受傷，當時以為只是韌帶撕裂傷，沒想到照X光，竟是右髖關節骨折，醫生叮嚀她不能穿高跟鞋、盡量少動，讓骨頭休息，但是當時包括巴黎參加時裝周等工作都已排好了，儘管痛到不行，連走路都困難，她仍是吞止痛藥咬牙上工，才會被網友發現她在巴黎時裝周拄著拐杖走路，令粉絲心疼不已。

蕭亞軒 前後共進行5次手術 由於她從髖關節骨折後「過度使用」又沒時間好好休息，術後心急自己加強復健，導致受傷範圍擴大，前後共進行5次手術，每一次都至少3個月的恢復期。為了加快復原腳步，她共聘請3位不同的復健師，復健師知道她的目標，因此以職業運動員的節奏，在術後隔天就讓她下床開始復健。為她設計復健菜單，每天訓練2-6的小時，包括「髖關節患部訓練」、「筋膜復位」、「AlterG（反重力訓練）」等項目。

經紀人表示：「由於很想趕快跟粉絲們碰面，現在的復健菜單雖然是比照運動員的復健強度，但也記取過往的經驗，不再操之過急，而是依照復健師的節奏穩定進行中，也在復健師允許的情況下，額外的加課訓練。」 ELVA現在復健已經不會那麼痛了，也和舞蹈老師開始簡單的律動，至於粉絲關心何時舉辦演唱會？經紀人表示，ELVA已恢復8成，目前有進行幾項計畫，粉絲拭目以待。