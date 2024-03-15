蕭唯展生煎包「衝上雲霄」做飛機餐 自爆當年遭朋友反對入飲食界

堅信號創辦人蕭唯展(蕭潤邦)Oscar近年積極將生煎包業務玩到出神入化，去年更夥拍素食達人推出新餐單。日前，Oscar 再於社交網宣布生煎包店又有新搞作，衝上雲霄與航空公司合作做飛機餐，老婆都留言表示：「驕傲」。
蕭唯展轉行十多年，自爆當年曾遭朋友反對做生煎包：「十幾年前，我想開一間生煎包店，好多朋友話畀我聽，我嘅選擇係錯嘅，佢哋話我連煮個白飯都唔識，唔會有人會想食我做嘅生煎包，唔好發夢，唔好再講夢想，唔好再浪費青春，好好地搵份工。」其後，他表示清楚自己的人生目標，並堅持做好每一個生煎包：「我好清楚自己做緊乜，為咗啲乜，我嘅夢想又係啲乜，正因為我唔想浪費青春，所以我更加無時間去諗.....我係咪浪費緊青春，淨係想做好我嘅本份，做好每一個生煎包。」
蕭唯展憶起開張第一天，過百人在舖頭門外等候，「好感激。雖然當時工作時間好長，每天閒閒地16小時，又無假放，但係我覺得好值得，因為我知道，付出嘅努力係唔會白費的。」最後，他表示經過一番努力後，夢想超乎想像：「過咗咁多年喇，人生經歷多咗，分店多咗，同事都多咗，但係我嘅夢想依然都係得一個，做好每一個生煎包。然後我發現，當你好用心地去做好一件事，夢想唔單止會實現，而且超乎想像，甚至會飛行。」