蕭唯展生煎包「衝上雲霄」做飛機餐 自爆當年遭朋友反對入飲食界

堅信號創辦人蕭唯展(蕭潤邦)Oscar近年積極將生煎包業務玩到出神入化，去年更夥拍素食達人推出新餐單。日前，Oscar 再於社交網宣布生煎包店又有新搞作，衝上雲霄與航空公司合作做飛機餐，老婆都留言表示：「驕傲」。

蕭唯展轉行十多年，自爆當年曾遭朋友反對做生煎包：「十幾年前，我想開一間生煎包店，好多朋友話畀我聽，我嘅選擇係錯嘅，佢哋話我連煮個白飯都唔識，唔會有人會想食我做嘅生煎包，唔好發夢，唔好再講夢想，唔好再浪費青春，好好地搵份工。」其後，他表示清楚自己的人生目標，並堅持做好每一個生煎包：「我好清楚自己做緊乜，為咗啲乜，我嘅夢想又係啲乜，正因為我唔想浪費青春，所以我更加無時間去諗.....我係咪浪費緊青春，淨係想做好我嘅本份，做好每一個生煎包。」