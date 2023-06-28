蕭敬騰與經理人Summer秘戀16年 拍拖成「最高機密」：連家人也不知情

金曲歌王蕭敬騰，今（27）日突然在IG宣布向陪伴出道16年的經理人求婚成功，消息一出震驚全網，而現場也有許多蕭敬騰的藝人好友前來祝賀，周杰倫帶着老婆昆凌，賈靜雯、修杰楷夫妻、小禎、羅志祥等人，開心的與這對新人合影留念，並送上熱烈的祝福。

蕭敬騰：希望這一天沒有讓你等太久

蕭敬騰跟經理人Summer的緋聞已經傳了16年，甚至外傳已經登記結婚，但消息始終沒被證實。在求婚影片中，蕭敬騰於說誓詞時哽咽的分享了2人交往秘辛，「這十六年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友，最親的家人，都沒有聽過我們依據證實，現在開始，我要讓全世界知道，你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」而事實上，蕭敬騰今年早已經常在媒體面前無意間與Summer大方放閃，在一次生日義賣會上，經紀人Summer自嘲像「虎姑婆」，當時蕭敬騰就主動摸了摸她的手臂甜喊：「辛苦了。」更使出摸頭殺表示：「妳是最漂亮的虎姑婆。」另一次則是在Hito流行音樂頒獎典禮接受採訪時，有媒體大讚經紀人Summer越來越漂亮，蕭敬騰立刻霸氣回：「她一直都很漂亮。」

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