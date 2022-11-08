蕭正楠出道廿年 與區永權伍仲衡明年開騷

音樂人伍仲衡宣布將於2023年1月6日聯同蕭正楠和區永權假灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，門票將於本月18日公開發售。三子日前就為演唱會拍攝海報，他們如睡佛般側躺在地上拍攝，完全配合主題「HEA」。問到為何會以「Hea」做主題，他們說：「每次有組合出現的演唱會個名都好型，又會用英文名，諗來諗去都冇一個好型的英文名襯到我哋。結果，諗到……Harry(伍仲衡)、Edwin(蕭正楠)和Albert(區永權)，就變咗HEA嘞。」
蕭正楠憶述唱歌生涯從伊館開始
以歌手身份入行的蕭正楠，憶述當初的唱歌生涯就在灣仔伊利沙伯體育館開始，「2001年參加唱歌比賽就喺伊館攞到冠軍，當時唱陳奕迅《傷信》。」蕭正楠表示當時有幾千人參賽，區永權提議蕭正楠在演唱會中再唱，作為《中年好聲音》評判的伍仲衡就笑言：「俾紅燈你！」
對於今次舉行演唱會，剛好是蕭正楠出道20年，他開心表示：「啱啱叫出道20年，有一個自己音樂會，同歌迷可以有一個好好交代。」區永權讓對方索性將此演唱會叫做《2023蕭正楠演唱會》，區永權擔任和音，伍仲衡負責彈琴。
蕭正楠與區永權為伍仲衡增肥
蕭正楠與區永權笑言為今次演唱會要一齊增肥，並指著伍仲衡的肚腩說：「大家明啦！咁樣balance番啲吖嘛。」伍仲衡即回應：「你（蕭正楠）千祈唔好呀，增肥唔係個個都好睇。你增肥之後，應該冇晒劇拍，要肥但都要有人鍾意，係工夫嚟㗎，需要培訓至做到，呢啲叫大隻。」
伍仲衡表示透過區永權而認識蕭正楠，「他們上過我studio玩過一次live，一拍即合，大家好多火花，一齊開live唱歌都好多人睇。」區永權即連環炮發笑問伍仲衡：「好多人都上過你live，但都冇一拍即合咩？係咪嗰啲人冇火花？其他上過你live歌手，完全睇唔上眼？」伍仲衡答道：「因為嗰啲太貴，你地就……講心唔講金！」區永權回招笑駡對方：「嘩！你個賤人呀！哈哈！我知今次酬勞近乎零，原來俾你啲咁嘅人吸晒。」為了是次演唱會，伍仲衡自爆會創作一首好好玩的3人合唱歌，區永權即時乘機催對方交歌。