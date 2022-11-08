蕭正楠出道廿年 與區永權伍仲衡明年開騷

音樂人伍仲衡宣布將於2023年1月6日聯同蕭正楠和區永權假灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，門票將於本月18日公開發售。三子日前就為演唱會拍攝海報，他們如睡佛般側躺在地上拍攝，完全配合主題「HEA」。問到為何會以「Hea」做主題，他們說：「每次有組合出現的演唱會個名都好型，又會用英文名，諗來諗去都冇一個好型的英文名襯到我哋。結果，諗到……Harry(伍仲衡)、Edwin(蕭正楠)和Albert(區永權)，就變咗HEA嘞。」

蕭正楠憶述唱歌生涯從伊館開始 以歌手身份入行的蕭正楠，憶述當初的唱歌生涯就在灣仔伊利沙伯體育館開始，「2001年參加唱歌比賽就喺伊館攞到冠軍，當時唱陳奕迅《傷信》。」蕭正楠表示當時有幾千人參賽，區永權提議蕭正楠在演唱會中再唱，作為《中年好聲音》評判的伍仲衡就笑言：「俾紅燈你！」 對於今次舉行演唱會，剛好是蕭正楠出道20年，他開心表示：「啱啱叫出道20年，有一個自己音樂會，同歌迷可以有一個好好交代。」區永權讓對方索性將此演唱會叫做《2023蕭正楠演唱會》，區永權擔任和音，伍仲衡負責彈琴。