蕭正楠失落獎項不失望笑指BB食飽白果 黃翠如挺大肚撐場自封最佳員工(有片)

蕭正楠與黃翠如今日現身大埔商場，首次夫妻檔出席公開活動，兩人分享作為準爸爸媽媽的心情，並即席寫祝福語，黃翠如寫上「生B順利」，蕭正楠則寫「出入平安」，祈願BB健康出世。談到日前的萬千星輝頒奬典禮，蕭正楠大熱倒灶失落男配角獎，入圍最女配角獎的翠如更挺著肚赴澳門出席，兩人對於空手而回不感失望，翠如自言是最佳員工，要老公頒獎，阿蕭則笑指BB食飽白果，但老婆連忙澄清，獲各同事送上零食，非常飽足。

自命專業 懂控制情緒 今屆萬千星輝頒奬典禮的賽果已塵埃落定，不少網民為大熱門的蕭正楠不值，他回應，「多謝大家的愛，有你地呢份心意，我哋已經好開心。冇咗獎但得到愛，我覺得OK。」至於有否失望，阿蕭答道，「失望喺我哋專業藝人嚟講，係冇，我地係零負面情緒，好識控制自己情緒，瞓一覺就唔記得晒。」翠如亦大讚老公樂觀，兩人笑言現在已開始胎教，「無論遇到咩挫折，都要加油。」翠如挺著大肚赴澳，她坦言事前曾向公司請假，「但公司都想我去，我地係好好員工。」笑言要老公頒最佳員工獎給她，蕭正楠和應道：「你冇其他獎，有最佳員工獎。」

暫不公布性別 免BB小器 問到坐足一晚可感辛苦時，翠如自從懷孕後食量大增幾倍，比老公還要多，由於今次時間較長，最大感覺是肚餓。蕭正楠就向著太太的肚子說：「但佢(BB)食咗白果，冇事。冇諗過帶佢去澳門，咩都冇得食，淨係食白果，對唔住。」翠如連忙澄清有同事提供零食，沒有餓親。至於大家都關心BB的性別，翠如表示，基於長輩的教導，為免BB小器，暫時不能透露太多，請各方見諒。