蕭正楠感激伍仲衡創作歌曲紀念亡父 區永權自爆睇住世界盃錄音

對於三子新合唱歌《HEA到爆》，蕭正楠和區永權大讚歌詞非常之好，「好貼地，好反映到7百萬市民的心態：想hea！」伍仲衡解釋指Hea並不是負面，歌曲是勸人不要顧著工作，要享受生活；享受生活就一世無憂愁。

伍仲衡將於2023年1月6日聯同蕭正楠和區永權假灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，伍仲衡更為是次音樂會炮製了一首三人合唱歌《HEA到爆》，同時亦為蕭正楠創作了新歌《小小大人物》，他均擔任了兩首歌的作曲和填詞。

蕭正楠用新歌感謝天上父親

三子笑言身體力行，日前錄歌「HEA」著錄，一邊睇世界盃，一邊輪流入Studio。他們表示錄歌的過程十分快速順利，只用了兩個鐘頭就把新歌錄起，伍仲衡更大爆：「我都話錄這首歌好快搞掂，我試過（有歌手）錄四十幾個鐘呀，不過我就唔講邊個。」

除此之外，他更為蕭正楠作曲填詞獨唱新歌《小小大人物》，蕭正楠直言感激伍仲衡為他作新歌以紀念天上的父親，「首歌我要獻給我天上的爸爸。我的事業、婚後生活都變好，但無辦法同爸爸分享。希望用這首歌去多謝我爸爸。」

黃翠如買晒音樂會飛

《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會1月6日就舉行，門票銷售情況更是非常理想。伍仲衡直言：「一個字，已經爆咗啦！你老婆（蕭正楠太太黃翠如）買晒！」蕭正楠指黃翠如是必殺技，「佢真係搵咗好多人買。」就連區永權都大讚黃翠如「好嘢！」