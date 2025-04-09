蕭正楠湊B搞到周身酸痛 自認上晒手收入全撥落教育基金

蕭正楠(Edwin)成為爸爸之後，除了努力照顧老婆黃翠如及囝囝之外，亦努力搵錢。日前他應邀成為中藥油品牌代言人，並稱今次的廣告收入全部用作囝囝的教育基金。他說︰「我幫仔仔打工㗎！希望佢有最好嘅事物，同埋我同太太最大期望係仔仔開心。」

同一個姿勢維持太耐 作為新手爸爸後的Edwin接拍第一個廣告，大方透露近況：「當初我以為BB會好輕，但係最近翠如話我知我背脊厚咗，可能係呢幾個星期餵奶、抱BB，有時候同一個姿勢維持太耐，不知不覺身體唔同部位都會酸痛，呢個係我最近嘅一個體會，湊BB真係會周身酸痛。相信之後BB越嚟越重，痛症會更加明顯。」湊巧在拍攝廣告的前一天，Edwin與媽媽見面，談及將會拍攝中藥油的廣告，Edwin媽媽表示知道這個品牌也有使用過，令他對產品更有信心。

每日會花 30 分鐘做運動 Edwin透露要在工作和家庭中取得平衡，個人健康是非常重要，所以每日會花30分鐘做運動，特別着重拉背肌的動作，避免因為抱嬰兒而寒背。被問到拍劇和照顧小朋友哪樣比較疲累時，Edwin稱兩樣花費的體力是不同，對着小朋友更加是打醒百份之二百的精神，就算小朋友一個細微的動作，例如打思噎、大聲哭、吐奶，便會感到很緊張，有時還會自責自己做得不夠好，心情起伏很大。Edwin不只是二十四孝爸爸，更是二十四孝老公，當太太身體有痛症的時候，他負責幫太太推藥油。