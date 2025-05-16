蕭正楠B仔「蕭哈哈」兩個月大打疫苗半夜發燒 黃翠如爆喊：原來感覺咁唔同

黃翠如今年三月為蕭正楠誕下兒子「蕭哈哈」，二人有仔萬事足，不時在社交網分享湊B的生活點滴。已經兩個月大的「蕭哈哈」日前就第一次打疫苗，作為新手爸媽的翠如與蕭正楠都十分緊張，完全是「打在你身、痛在我心」。



翠如在社交網分享邀請姑娘上門為兒子打疫苗的片段，片中見蕭正楠拍拍心口表示：「我好驚呀」，黃翠如則寫道：「哈哈第一次，有Emily姑娘上門打疫苗，我相信每一位新手媽媽好想知嘅其中一個問題，一定係，有幾痛？」有網民就問到：「當第一針進去時，媽媽有哭嗎？」翠如自爆：「爆喊，自己從來唔怕打針，以為冇嘢，原來感覺咁唔同？」而打針後的「蕭哈哈」，就有輕微副作用發燒至37.5度，翠如表示：「昨晚，用咗小林退熱貼，而家退燒啦，好緊張嘅一個晚上。」有媽媽提醒用探熱用耳探機比較準確，翠如搞笑回覆表示：「尋晚凌晨9秒9買咗一個，連價錢都冇睇，淨係睇準確度，同埋最快幾時送得到，然後深切體會到，阿媽消費群係好厲害㗎。」今早，翠如再曬出「蕭哈哈」肥嘟嘟的節瓜腿，並輕鬆表示：「每邊一針，而家唔敢亂咁觸碰兩隻豬腿仔，發完燒可能高咗有新衫着。」相信「蕭哈哈」已經退燒，而翠如亦可以鬆一口氣。