蕭若元恥笑mode評論袁嘉敏事件︰鍾培生一定好寂寞

鍾培生與袁嘉敏在網上隔空過招，二人的關係引來網民熱烈討論，大家更好奇鍾培生與鍾父究竟有何奇怪要求。事件不但引來林作抽水，就連蕭若元亦非常關注，在YouTube頻道拍片探討，並化身「福爾摩蕭」與網民深入分析。 蕭若元邊講邊發出其招牌笑聲，更從袁嘉敏的帖文笑道︰「我依家先知(鍾培生)有朋友！哈哈哈！」對於女方提到的拳賽出場模式及婚禮致辭，蕭若元說︰「點解鍾生啲致辭稿要搵佢(袁嘉敏)呢？哈哈！鍾生，我勸你唔好慳嗰少少錢，搵人同你做個文膽同做公關！哈哈！」

蕭若元︰認為袁係用錢買返嚟 蕭若元表示，從二人的回應得知他們一定相識超過一年，肯定女方曾到男方屋企，並與鍾父一定有交談。蕭若元︰「用鍾培生角度睇，佢一定係好寂寞，搵人識袁小姐，約對方食飯，如果唔係點聽女方講故仔，之後就俾錢佢喺呢個飯局，唔好講之後有咩行為。鍾培生係不停意圖俾錢佢，鍾培生係意圖鋪鋪清，鍾培生係覺得佢係用錢買返嚟嘅嘢，所以覺得傾偈都要俾錢佢。但你知鍾培生好寂寞，要搵個女仔傾，於是傾傾下覺得唔好傾就搵咗第二個。」 估計袁嘉敏用未來作賭注 蕭若元亦站在袁嘉敏角度看，認為女方人生經歷豐富，對方不是蠢人，她不願收錢是希望二人有長遠發展︰「可能佢以為鍾培生愛上佢，但佢已經37歲，佢唔幼稚，可能想轉為長遠被照顧，開始賭落呢樣度。」他認為鍾培生可能開始用不同籍口避開袁嘉敏，女方開始計數因而遭對方爆大鑊︰「你唔好唔覆人，知唔知呀？係有手尾，過時過節要送上花、朱古力，聽一、兩次電話，係唔會死，鍾先生！你係有名嘅人，佢驚你呀！你咁有錢，佢走咗先同你講。」