薛世恒與前妻陳法拉離婚後,於2021年與圈外女友Cherie結婚,由於當時正值疫情,二人的婚禮只邀請50位親友出席。當時他透露與太太努力及積極造人,昨日(18日)終於有好消息宣布。

薛世恒上載與大肚太太的合照,留言道︰「對於未知的世界充滿好奇和期待.Full of curiosity and expectations of an unknown world #我們 #latergram」。