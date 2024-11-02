薛凱琪現身廣州活動 Deep V排骨胸照惹擔心

43歲薛凱琪（Fiona）近年專注內地發展，不時於社交平台開直播，又參與《乘風破浪的姐姐》及《無限超越班》等內地綜藝節目。2003年出道嘅薛凱琪當年擁有Baby Fat，造型清純，憑《奇洛李維斯回信》一曲走紅，至今仍保持一張Baby Face，凍齡靚樣被封為「香港最後一個少女」。

不過，薛凱琪近年就被指與出道時模樣判若兩人，由可愛包包臉變成臉尖眼大「網紅臉」，惹變面疑雲，但就有網民相信只係濾鏡開太重，薛凱琪亦喺一次影片中以素顏出鏡分享保養心得，素顏狀態下將皮膚狀態及外貌零修飾呈現，被讚逆齡生長，粉碎變面傳聞。早前，薛凱琪於廣州出席法國服飾品牌活動，被網民拍下生圖；照片中嘅薛凱琪一如嘅往外貌精緻，不過驚現排骨胸，惹網民擔憂其身體狀況。