薛凱琪現身廣州活動 Deep V排骨胸照惹擔心

43歲薛凱琪（Fiona）近年專注內地發展，不時於社交平台開直播，又參與《乘風破浪的姐姐》及《無限超越班》等內地綜藝節目。2003年出道嘅薛凱琪當年擁有Baby Fat，造型清純，憑《奇洛李維斯回信》一曲走紅，至今仍保持一張Baby Face，凍齡靚樣被封為「香港最後一個少女」。
不過，薛凱琪近年就被指與出道時模樣判若兩人，由可愛包包臉變成臉尖眼大「網紅臉」，惹變面疑雲，但就有網民相信只係濾鏡開太重，薛凱琪亦喺一次影片中以素顏出鏡分享保養心得，素顏狀態下將皮膚狀態及外貌零修飾呈現，被讚逆齡生長，粉碎變面傳聞。早前，薛凱琪於廣州出席法國服飾品牌活動，被網民拍下生圖；照片中嘅薛凱琪一如嘅往外貌精緻，不過驚現排骨胸，惹網民擔憂其身體狀況。
「瘦的嚇人，全是骨頭」
有網民偶遇薛凱琪出席法國服飾品牌活動，於是拍下生圖並分享至社交平台，唔少網民都讚薛凱琪擁有一種扮唔到嘅少女感：「感覺她不裝嫩，她只是很嫩，20幾歲的少女感裝不出來」、「一點皺紋和皮膚下垂痕跡都沒有，我天，那麼瘦臉上還那麼飽滿」、「她一點法令紋都沒有」、「怎麼保養的的滿滿的少女感呀」、「她能不能出怎麼保養」等等。
當日，薛凱琪以俐落西裝套裝亮相，並將頭發紮起，感覺成熟幹練，不過Deep V設計嘅西裝外套令佢驚現排骨胸，惹網民熱議，認為佢身形過瘦：「瘦的嚇人，全是骨頭」、「胸骨很恐怖」、「好幾層骨頭」、「真是好瘦，再瘦少少就只剩骨頭+層皮」、「瘦成模具了」、「不健康的感覺」、「太瘦了，都是骨頭，多吃點東西啊姐」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈