薛凱琪近況｜剪髮後新造型凍齡定似網紅樣？ 網民反應兩極

薛凱琪（Fiona）近年專注內地發展，曾參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》及《無限超越班》，由於擁有一張娃娃臉，被譽為「香港最後的凍齡少女」。Fiona近年臉容由出道時期嘅可愛包包臉變成臉尖眼大「網紅臉」，不過，有網民就力撐只是濾鏡開太重。日前，薛凱琪IG分享新造型照，成為網上熱話。
薛凱琪直髮獲近1萬likes
代表作有《奇洛李維斯回信》、《南瓜車》的薛凱琪日前IG分享多張自己剪短頭髮嘅照片，寫道：「把頭髮留到過腰那麼長，留了很多年了。去剪頭髮的時候髮型師還問我，剪短一點會不會不捨得。我說無所謂都會長回來，你給我短一點！看到地上剪了那麼多，我跟他說：這一次值了！然後他回我說，我剪到肩膀就算了！下次把它剪更短，你們說好不好！」
從薛凱琪IG照片中所見，Fiona一頭長及胸口的直髮，配上露腰T-Shirt造型相當年輕，化上大濃妝。
薛凱琪新造型似乎反應兩極，有網民留言表示「一直都很好看，不管頭髮長短」、「越來越靚 喜歡你十年了」、哇，很漂亮，you happy is best ！！。亦有網民懷念以前的薛凱琪：「你以前靚好多，依家直頭認你唔到」、「走火入魔，又多個范冰冰」、「好可怕的樣子」、「太重妝拿對眼，變得老左」、「每次見到你都覺得你樣子唔同，究竟幾時先進化完？喜歡初初出道嘅你，唔好再迷失自己喇」、「同幾過星期個樣唔同，仲變咗樣好多人認唔到你」、「其實你係邊位」等等。
不過薛凱琪在IG獲近1萬個Likes，證明不論長髮或短髮人氣不減。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈