薛凱琪近況｜剪髮後新造型凍齡定似網紅樣？ 網民反應兩極

薛凱琪（Fiona）近年專注內地發展，曾參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》及《無限超越班》，由於擁有一張娃娃臉，被譽為「香港最後的凍齡少女」。Fiona近年臉容由出道時期嘅可愛包包臉變成臉尖眼大「網紅臉」，不過，有網民就力撐只是濾鏡開太重。日前，薛凱琪IG分享新造型照，成為網上熱話。

薛凱琪直髮獲近1萬likes

代表作有《奇洛李維斯回信》、《南瓜車》的薛凱琪日前IG分享多張自己剪短頭髮嘅照片，寫道：「把頭髮留到過腰那麼長，留了很多年了。去剪頭髮的時候髮型師還問我，剪短一點會不會不捨得。我說無所謂都會長回來，你給我短一點！看到地上剪了那麼多，我跟他說：這一次值了！然後他回我說，我剪到肩膀就算了！下次把它剪更短，你們說好不好！」

從薛凱琪IG照片中所見，Fiona一頭長及胸口的直髮，配上露腰T-Shirt造型相當年輕，化上大濃妝。