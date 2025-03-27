薛家燕去年做白內障手術驚到失眠 生日希望兩個女出嫁

由一群熱心公益的眼科醫生於 2014 年創立的睛彩慈善基金獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金，以及慈善家譚麥美燕合共捐出400萬港元，推出「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助計劃，助低收入人士患者提供免費手術，希望為400隻眼除障。資助計劃今天舉行發布會，薛家燕於活動中與大家分享治療白內障的經歷及提醒及早治療的重要性。

睛彩慈善基金創會會長周伯展醫生表示，希望是次資助計劃能於社會中產生漣漪效應，喚起各界關注及支持。周大福醫療基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成先生表示，是次項目肩負服務社會的責任，致力將『防盲、治盲、除盲』的訊息散佈到社區不同的層面，並向市民大眾傳遞專業及正確的眼科護理資訊，改變對眼科手術治療的誤解及恐懼。

早前曾患白內障的薛家燕亦有義助出席活動，力撐這個慈善項目。家燕姐於活動中與大家分享治療白內障的經歷。她指當時發現自己的視力模糊不清，化妝時發現高低眉，及後發現患有白內障。她坦言手術前驚到失眠，因為自己是很怕痛的人，於是多次叮囑醫生要滴麻醉眼藥水。她表示手術過程很簡單，只需15至20分鐘便完成，現時定期進行眼科檢查。

她慶幸能夠及早發現白內障問題加以治療。她提醒各位長者不要諱疾忌醫，亦不要因未有致命危險而拖延不處理白內障問題，因為這反而會可能導致其他併發症。快將迎來75歲生日的她表示希望兩位女兒早日出嫁，但明白現代女性愛單身生活，最緊要她們開心。