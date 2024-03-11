薛家燕大馬登台險仆倒 見馬德鐘即叫恩人

馬德鐘日前現身新城廣播，接受薛家燕、范振鋒、思敏《開心大派對》節目直播訪問。家燕姐在節目重提當日到大馬登台險出意外一事，她說︰「當時我穿著長裙及4吋高跟鞋，升降台有9級樓梯，一時踏空，幾乎差錯腳碌落樓梯，好彩馬德鐘同陳展鵬反應敏捷，及時好大力咁捉實我，依家諗番都好驚，全靠有兩位護花使者！」她更以「救命恩人」去稱呼馬德鐘。

家燕姐在節目猶有餘悸表示彩排時，見到舞台上的升降台，已經問大會可否不要？但大會回覆專誠為她花了好多錢搭建的，希望她可以好靚在升降台升上舞台，家燕姐說：「彩排時，馬德鐘同陳展鵬見到，已問演出時，要唔要傍實我？我仲話不用！原來兩位擔心我有意外，冇話我知，一直守在我旁邊，真的好感激呢兩位救命恩人！」