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娛樂
2024-01-21 09:30:54

薛家燕年初八澳門開演唱會 邀得三料視后佘詩曼任嘉賓

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薛家燕與Fans們合照，十分親民。

薛家燕與Fans們合照，十分親民。

薛家燕以星級代言人身份到AEON STYLE康怡店，為德國卡爾牌廚具Carl Schmidt Sohn推廣宣傳，吸引大批途人圍觀，她於活動上宣布年初八於澳門舉行的演唱會，會邀請三料視后佘詩曼擔任表演嘉賓。

家燕姐今次以粉紅造型現身，充滿甜蜜蜜新年氣氛，大批市民及粉絲前來湊熱鬧，氣氛熱烈。大會邀得許文軒擔任司儀，兩人於會上分享入廚樂。家燕姐說：「以前入到廚房見到啲廚具又重，我隻手又唔夠力，諗諗吓都係唔好煮。自從做咗廚具代言人，佢嘅產品真係好好，又輕鬆又方便，煮咩都煮到自己最理想效果，最緊要好輕易就煲到靚湯，連我新抱都畀我感染咗，個高速煲好慳時間 ，20分鐘就搞掂，真係化完妝就有得飲。」向來密密開工冇停手的家燕姐，提到早前與馬拉天后茜拉推出賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，她說：「首歌祝福大家愛情要有、健康要有、工作要有，我孫仔今年兩歲，佢喺屋企都同我一齊唱。」家燕姐更即興清唱幾句，讓現場觀眾拍爛手掌。

家燕姐今次以粉紅造型現身，充滿甜蜜蜜新年氣氛。 家燕姐與許文軒分享入廚樂。

家燕姐：阿佘好錫我

家燕姐提到農曆年初八，將於澳門倫敦人綜藝館舉行《金龍迎福新春演唱會》，並邀得三料視后佘詩曼擔任嘉賓，她大讚對方於劇集《新聞女王》的演出非常成功，續說：「佢一出場嗰幕已經做得好好，我知道佢做咗三料視后，打電話恭喜佢，邀請埋佢做演唱會嘉賓，好開心阿佘好快就答應我 ，佢都好錫我。」家燕姐表示現時已為演唱會準備：「阿女叫我可以飲多啲靚湯，但係唔好食咁多好嘢，因為會好肥，哈。」最後，家燕姐預祝大家龍年行好運 ，又與Fans們合照，十分親民。

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家燕姐將於澳門倫敦人綜藝館舉行《金龍迎福新春演唱會》。 薛家燕邀請佘詩曼擔任澳門演唱會的表演嘉賓。
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