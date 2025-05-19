薛家燕接受陳志雲訪問罕談男友Andy 向細17年愛人表白

薛家燕多年前離婚後，獨力照顧3個仔女，更曾因為想賺錢而陷入地產投資騙局。不過家燕姐可以話係苦盡甘來，因為《真情》好姨一角令事業一帆風順，愛情生活皆得意。2018年薛家燕承認有位細佢17年嘅男友Andy，二人拍拖12年，雖然一度分開，但原來已經復合！ 薛家燕接受陳志雲訪問時，被問到傳聞中的2億身家點分配，家燕姐表示唔擔心，而且仔女都有俾家用﹐輕輕帶過之後居然主動提起戀情。薛家燕直言因為大andy十幾年，起初唔敢接受，當時覺得男方有好多選擇，但Andy多年來都對家燕媽媽好好，例如Andy收唔到家燕姐晚安短訊會著緊。家燕姐又認為自己年紀大過男友，心裡會掛住自己一旦早走過男友會點，佢問過大女石祐珊，女兒就話最緊要享受當下。而家家燕姐仔女都接受家燕媽媽戀情，全家人去旅行都預埋Andy。

男朋友Andy在內地經營餐飲生意 薛家燕表示當初係朋友介紹下認識在內地經營餐飲生意的Andy，後來Andy私下約家燕姐見面送禮，當時二人靠電郵聯絡。家燕姐指本來想拒絕Andy，於是唔回覆訊息，「我好耐冇覆，佢好失落。我話『不如算，我好忙，不如你識第二個女仔』。佢就寫幾個字話你咁令我『肝腸寸斷』。當時我好難過…其實佢可以識好多女仔架嘛」。家燕姐之後用2日考慮如何回覆，同Andy講可能未夠了解，不如做住朋友先」。

薛家燕公開多謝男朋友 陳志雲追問二人關係，家燕姐就話「唔係普通朋友」，連隨自爆男友向佢求過婚，但被拒絕。「我話我離過一次婚，好怕再結婚……第一，我好忙。第二，你唔使成日催我結婚，我都唔會生仔女。」，家燕姐仲話「我食緊靜心嘅」。之後薛家燕向男友發表愛的宣言，「我好多謝你一直以嚟咁愛錫我、體諒我、照顧我，我覺得人生去到我呢個年紀，有咁甜蜜嘅時光其實好難得。你成日都話我似細過你，其實我真係一個大細路，你比我成熟好多，所以好多時我有困難你幫我分憂、幫我。我人生呢段時間，認識到你係我嘅福氣，希望我哋可以繼續甜甜蜜蜜……我好珍惜你俾我嘅愛，希望我哋呢個愛係永恒嘅」。甜到漏，閃到盲！ 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈