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娛樂
2023-08-15 18:19:05

薛家燕改編韓曲《FLOWER》再配十字步 保錡跟住唱︰上咗腦

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家燕姐今次不是登基look，但像紅色的金魚在台上又唱又跳。

薛家燕於12日出席《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》活動，與其藝術中心學員在台上又跳又唱，其中她將BLACKPINK成員Jisoo推出的solo歌《FLOWER》改編成廣東歌，並以紅色閃閃上衣配金色緊身褲，與多位身穿白色跳舞衣的學員齊齊手持金色花花演繹《FLOWER》中文版。

家燕姐當然不少得加入十字步舞，但歌詞內容頗老土，唱出來帶有陣陣《皆大歡喜》的風格，令不少人笑言這首歌是新版《皆大歡喜》。有網民稱家燕姐額上有痣，應稱她為「港版痣秀」，認為她可以與韓國Jisoo金智秀拗手瓜。有網民亦建議家燕姐推出多首改編K pop，令這些歌曲可以成為「皇帝大典登基喜慶曲」。

保錡改歌名叫《花開富貴》

由於家燕姐的版本非常洗腦，連ERROR的保錡都忍不住跟住唱，並為此歌改名叫《花開富貴》。他說︰「呢首歌好好聽，上左腦Ps: 5likes , 會出跳唱版。如果想我拍，就記得share like 同留言。」

 

家燕姐版本《FLOWER》歌詞︰

花開遍 展笑面 全鋪滿艷陽下

繁花太美 濃香撲鼻

隨風輕飄濃味送達

如花之嬌美令人熱愛吧

多多清幽高雅愛心的抉擇

溫馨感覺願能被送贈

盼望 接受 說句Love Love Love

若是無心栽種便遺忘

你要全心愛護去善待

若問用心栽種會如何

栽滿了愛心 花會天天開

栽滿了愛心 花會天天開

保錡忍不住唱，直認歌曲洗腦。

重溫家燕姐的登基look︰

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