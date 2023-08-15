薛家燕改編韓曲《FLOWER》再配十字步 保錡跟住唱︰上咗腦

薛家燕於12日出席《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》活動，與其藝術中心學員在台上又跳又唱，其中她將BLACKPINK成員Jisoo推出的solo歌《FLOWER》改編成廣東歌，並以紅色閃閃上衣配金色緊身褲，與多位身穿白色跳舞衣的學員齊齊手持金色花花演繹《FLOWER》中文版。
家燕姐當然不少得加入十字步舞，但歌詞內容頗老土，唱出來帶有陣陣《皆大歡喜》的風格，令不少人笑言這首歌是新版《皆大歡喜》。有網民稱家燕姐額上有痣，應稱她為「港版痣秀」，認為她可以與韓國Jisoo金智秀拗手瓜。有網民亦建議家燕姐推出多首改編K pop，令這些歌曲可以成為「皇帝大典登基喜慶曲目」。
保錡改歌名叫《花開富貴》
由於家燕姐的版本非常洗腦，連ERROR的保錡都忍不住跟住唱，並為此歌改名叫《花開富貴》。他說︰「呢首歌好好聽，上左腦，Ps: 有5萬likes , 會出跳唱版。如果想我拍，就記得share 同like 同留言呀。」
家燕姐版本《FLOWER》歌詞︰
花開遍 展笑面 全鋪滿艷陽下
繁花太美 濃香撲鼻
隨風輕飄濃味送達
如花之嬌美令人熱愛吧
多多清幽高雅愛心的抉擇
溫馨感覺願能被送贈
盼望 接受 說句Love Love Love
若是無心栽種便遺忘
你要全心愛護去善待
若問用心栽種會如何
栽滿了愛心 花會天天開
栽滿了愛心 花會天天開