薛家燕改編韓曲《FLOWER》再配十字步 保錡跟住唱︰上咗腦

家燕姐今次不是登基look，但像紅色的金魚在台上又唱又跳。

薛家燕於12日出席《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》活動，與其藝術中心學員在台上又跳又唱，其中她將BLACKPINK成員Jisoo推出的solo歌《FLOWER》改編成廣東歌，並以紅色閃閃上衣配金色緊身褲，與多位身穿白色跳舞衣的學員齊齊手持金色花花演繹《FLOWER》中文版。

家燕姐當然不少得加入十字步舞，但歌詞內容頗老土，唱出來帶有陣陣《皆大歡喜》的風格，令不少人笑言這首歌是新版《皆大歡喜》。有網民稱家燕姐額上有痣，應稱她為「港版痣秀」，認為她可以與韓國Jisoo金智秀拗手瓜。有網民亦建議家燕姐推出多首改編K pop，令這些歌曲可以成為「皇帝大典登基喜慶曲目」。