薛家燕曾演邊緣少女勁搶眼　90年代復出憑好姨一角再創高峰

若要票選農曆新年的icon藝人，經常主持新春開運、玄學風水節目的薛家燕，應會大熱當選。
文章出處：「當代中國」網站
每次現身都滿臉笑容、態度和藹可親的薛家燕，由童星做起，曾是1970年代當紅女星，但在90年代復出拍劇後即爆紅，而且演藝發展更勝從前，更為火熱。究竟她的演藝路是怎樣走來的？
薛家燕童星入行 與陳寶珠、蕭芳芳齊拍歌舞片
薛家燕原名薛家彥，自小學習粵劇和芭蕾舞，經常參與校內的歌舞表演。8歲時，因在父親的壽宴上公開表演，獲同場的編劇和製片人賞識，獲邀參與電影演出，從而展開童星生涯。
薛家燕由童星演至少女時代，到了1960年代，青春歌舞片大受歡迎，她也投入這股熱潮中，跟陳寶珠、蕭芳芳等合作《彩色青春》（1966）、《姑娘十八一朵花》（1966）等電影。
薛家燕《飛女正傳》一改純情形象 演喪子邊緣少女演技受讚
不過，真正令人對薛家燕的演技刮目相看的，是由1969年的《飛女正傳》開始。這套以社會邊緣少女問題為主題的電影，薛家燕飾演一位未婚媽媽，更遭遇兒子突然逝世，及後她向兒子生父大興問罪，並憤而用刀刺傷對方。
當時薛家燕慣演純潔少女或載歌載舞的玉女角色，卻膽粗粗接受挑戰。結果她在戲中表現突出，成績斐然，甚至比女主角蕭芳芳更搶鏡。
在70年代，薛家燕已是當紅女星。然而，這時卻遇上國語片再次抬頭。她嘗試轉型拍國語片，又曾到日本發展，但最後還是回到熟悉的香港。
薛家燕轉戰電視圈 主持搞笑節目《家燕與小田》受歡迎
1975年，薛家燕決定轉戰電視發展，獲當時的麗的電視邀請主持綜藝節目，這就是音樂搞笑節目《家燕與小田》了。同時，她亦開始拍劇，例如《俠盜風流》、《天龍訣》等。
直至1984年，她結婚後退出幕前，相夫教子。可惜，好景不常，90年代她遇上婚姻問題，為了孩子，薛家燕決定復出拍劇。
薛家燕復出拍劇即爆紅 演藝事業再揭開新章
想不到，她在1995年復出作《真情》中，憑性情有點潑辣但爽朗率直的「好姨」一角，成功爆紅，也成為了她的人生轉折點。重新投入演藝工作的薛家燕，充滿笑容、率真的形象，也廣受觀眾歡迎，幫助她的事業長做長有。
經典處境劇《真情》完結後，她又演出過另一齣經典劇集《十月初五的月光》（2000），同年更獲新城電台邀請主持婦女節目《家天下》。
薛家燕孭飛主演處境喜劇《皆大歡喜》 古裝版受歡迎添食時裝版
2001年，薛家燕更首擔大旗主演長篇古裝處境喜劇《皆大歡喜》，一演便325集。緊接着，《皆大歡喜》同班人馬拍攝同名劇集時裝版，同是325集。從此，奠定了薛家燕的喜劇形象。
還有是，每年農曆新年期間，都會看到薛家燕主演的劇集或綜藝節目，包括2014年賀歲劇《新抱喜相逢》、2015年《倩女喜相逢》，以及新春的玄學風水開運節目，將歡樂氣氛帶給觀眾。
薛家燕由童星入行，至今仍孜孜不倦活躍演藝圈，她不單見證了香港粵語片年代的盛世，在90年代復出後為大眾製造不少歡樂氣氛、開心回憶，陪伴港人度過無數或開心或艱苦的日子。
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