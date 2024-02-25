薛家燕曾演邊緣少女勁搶眼　90年代復出憑好姨一角再創高峰

薛家燕《飛女正傳》一改純情形象 演喪子邊緣少女演技受讚 不過，真正令人對薛家燕的演技刮目相看的，是由1969年的《飛女正傳》開始。這套以社會邊緣少女問題為主題的電影，薛家燕飾演一位未婚媽媽，更遭遇兒子突然逝世，及後她向兒子生父大興問罪，並憤而用刀刺傷對方。 當時薛家燕慣演純潔少女或載歌載舞的玉女角色，卻膽粗粗接受挑戰。結果她在戲中表現突出，成績斐然，甚至比女主角蕭芳芳更搶鏡。 在70年代，薛家燕已是當紅女星。然而，這時卻遇上國語片再次抬頭。她嘗試轉型拍國語片，又曾到日本發展，但最後還是回到熟悉的香港。 薛家燕轉戰電視圈 主持搞笑節目《家燕與小田》受歡迎 1975年，薛家燕決定轉戰電視發展，獲當時的麗的電視邀請主持綜藝節目，這就是音樂搞笑節目《家燕與小田》了。同時，她亦開始拍劇，例如《俠盜風流》、《天龍訣》等。

直至1984年，她結婚後退出幕前，相夫教子。可惜，好景不常，90年代她遇上婚姻問題，為了孩子，薛家燕決定復出拍劇。 薛家燕復出拍劇即爆紅 演藝事業再揭開新章 想不到，她在1995年復出作《真情》中，憑性情有點潑辣但爽朗率直的「好姨」一角，成功爆紅，也成為了她的人生轉折點。重新投入演藝工作的薛家燕，充滿笑容、率真的形象，也廣受觀眾歡迎，幫助她的事業長做長有。 經典處境劇《真情》完結後，她又演出過另一齣經典劇集《十月初五的月光》（2000），同年更獲新城電台邀請主持婦女節目《家天下》。