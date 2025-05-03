薛家燕有慰問莊錠欣仍需瞓高壓艙 黃劍文被騙徒借名呃錢

家燕媽媽一言驚醒似感恩說：「係喎，講下講下，真係有好多出自家燕媽媽藝術中心的學生……潘靜文、莊錠欣、鍾柔美、⁠雲浩影、劉詠彤、區明妙、蔡愷頴、何榛綦、仲有港姐⁠宋宛頴…….睇著大家細細嚟訓練，依家已經咁大個，仲咁出色，我都感到好安慰好開心。」

黃劍文在旁聽到後，笑言也要報讀，家燕姐讚劍文本身唱歌已經好好，不需要再上訓練班，但就提議他報讀這科：「你可以報讀司儀科，你演舞台劇及唱歌已經咁叻，如果做埋司儀就更完美。」劍文十分認同，更謂要向家燕姐拜師學做主持。

而在節目中，Sherman與劍文談到合作的電視飲食節目《原味道》，Sherman表示做了這個節目才知道原來香港都有鳳凰酥出產，十分難製作但仍堅持出產香港品牌。而劍文則自爆被節目選中原因：「有次返TVB派海報，監製女見到海報就話邀請我啦。」家燕姐即笑言：「以前成日聽人講，得閒去敲下監製門，原來真係有用，得閒我都要上去派下海報，哈哈！