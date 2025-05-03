薛家燕有慰問莊錠欣仍需瞓高壓艙 黃劍文被騙徒借名呃錢

潘靜文（Sherman）與黃劍文今日(3日)接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，Sherman在節目中透露十一、二歲已是「家燕媽媽藝術中心」戲劇科學生，與莊錠欣、雲浩影、劉詠彤等同出師門。
家燕媽媽一言驚醒似感恩說：「係喎，講下講下，真係有好多出自家燕媽媽藝術中心的學生……潘靜文、莊錠欣、鍾柔美、雲浩影、劉詠彤、區明妙、蔡愷頴、何榛綦、仲有港姐宋宛頴…….睇著大家細細嚟訓練，依家已經咁大個，仲咁出色，我都感到好安慰好開心。」
黃劍文在旁聽到後，笑言也要報讀，家燕姐讚劍文本身唱歌已經好好，不需要再上訓練班，但就提議他報讀這科：「你可以報讀司儀科，你演舞台劇及唱歌已經咁叻，如果做埋司儀就更完美。」劍文十分認同，更謂要向家燕姐拜師學做主持。
而在節目中，Sherman與劍文談到合作的電視飲食節目《原味道》，Sherman表示做了這個節目才知道原來香港都有鳳凰酥出產，十分難製作但仍堅持出產香港品牌。而劍文則自爆被節目選中原因：「有次返TVB派海報，監製女見到海報就話邀請我啦。」家燕姐即笑言：「以前成日聽人講，得閒去敲下監製門，原來真係有用，得閒我都要上去派下海報，哈哈！
黃劍文早前被騙徒假借其身份向粉絲借錢，他表示已報警及向《東張西望》申訴，事件暫告一段落，並稱網上仍有不少用他來命名的假帳號。對於莊錠欣因為吸入過量一氧化碳中毒，她表示有傳訊息關心她，並指對方在廁所暈低，幸好被室友及時發現送院治理，現時仍需瞓高壓艙繼續治療。