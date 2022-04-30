薛家燕母親節舉行網上騷 義賣歷年登台戰衣

薛家燕再次化身Captain Nancy，將會在母親節當日（5月8日）晚上8時30分，在網上「Captain Nancy愛心基地」舉行一場名為《Captain Nancy 開心愛心大放送 Online Music Show》網上音樂會 ，參與嘉賓包括Gin Lee李幸倪、馮允謙、王梓軒&演鬥聽樂隊、吳業坤、JW王灝兒、彭家麗、陳葦璇、石山街、Judas 羅凱鈴、Yumi 鍾柔美及家燕媽媽藝術中心學生等，適逢母親節，家燕姐更會專訪兩位重量級好媽媽陳美齡及陳凱琳。

「Captain Nancy愛心基地」是由家燕姐與新城電台，聯同合作支援伙伴Event X，仿照元宇宙概念共同創建的網上展覽平台。基地能夠覆蓋全球觀眾，邁向國際化，將會於5月1日正式啟動，整個5月更開放給市民免費參與！在基地裡還可收看絕密片段《家燕演藝繽紛60年》由家燕姐親身細說從8歲入行開始分享當中的喜與樂。

此外，今次仿照元宇宙概念創建的「Captain Nancy愛心基地」，內裏有不同區域，內容非常豐富，包括展覽家燕姐珍藏多年戰衣，並可參與慈善義賣的 《Captain Nancy戰衣造型展》、可觀賞極具紀念價值珍貴靚相的《Captain Nancy影畫廊》。而家燕姐又會在《Captain Nancy演藝博覽館》內親身分享自己難忘的演出經歷。5月1日首日更舉辦《Captain Nancy戰衣慈善熱賣》以直播形式舉行，還會與直播主持陳沈沂(ViVi) 及善心藝人范振鋒李思欣夫婦一同直播細說往事，介紹家燕姐最心愛及最珍貴20套極具紀念價值的登台服飾，重溫60多年演藝生涯的精彩時光。