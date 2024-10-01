薛家燕深水埗宣傳廚具 準備推出賀年跳舞歌

薛家燕(家燕組)早前以星級代言人身份，現身深水埗西九龍中心，為德國卡爾牌廚具Carl Schmidt Sohn「極鐵」系列宣傳。大王安德尊亦有到場擔任主持，問到家燕姐的心得，她笑言亦是品牌的超級Fans：「廚房啲用具都係卡爾牌嘅產品，除咗我自己，新抱當然都受惠。煮嘢食最怕就係啲廚具重，好易傷到手㗎，呢個品牌廚具可以單手操作，輕巧方便，好用又耐用。」
家燕姐又表示，早前主持綜藝節目《家常便飯爭霸戰》，見識到各參賽者對入廚的用心：「個個都好犀利，做咁多集之後，我發現點解會煮得咁好呢？好多時都係為咗屋企人，想佢哋食得開心同健康，睇到我自己都好感動，作為阿媽又做埋嫲嫲，最開心都係一家人坐埋食餐飯，買餸、洗嘢、落鑊唔係話辛苦，但係都唔容易㗎，每個步驟都係為咗最後圍住飯枱嗰刻，所以好用嘅廚具真係好重要。」家燕稱節目反應非常好，可能會添食，詳情仍在討論當中。
家燕姐又透露孫仔Julian，同樣喜歡唱歌跳舞，早前帶他到新加坡等地登台後，Julian完全上了癮，經常問她什麼時候再帶他登台：「佢成日問我幾時再帶佢去唱歌跳舞，雖然而家都係當玩吓，但係如果第時又機會都可以再同佢去，可以帶佢見識多啲，又可以佢玩多啲。」
平日忙於演藝工作的家燕姐，被問到是否鮮有現身深水埗？她說：「又唔係喎，雖然平時真係好繁忙，想行吓街都冇乜時間，不過有好多慈善活動、基層活動喺呢度，所以我都有嚟㗎，我仲知道深水埗有好多好嘢食。」
向來深受馬來西亞觀眾喜愛的家燕姐，在去年推出了兩首賀年歌，分別是與馬來西亞天后Shila合作的《有有有》，以及馬來西亞組合3P合唱的《好運一條龍》，其中《好運一條龍》更累積超過1,300萬點擊率，成績非常驕人！家燕姐希望承著上年的好成績，計劃11月再到當地錄製賀年歌，又稱將會繼續跳舞，希望大家多多支持，她說：「上年我哋就造咗《有有有》同《好運一龍》，大家都好鍾意，所以今年再接再勵，繼續送啲開心、喜慶嘅氣氛俾觀眾。我都好鍾意馬來西亞，啲嘢又好食、環境又舒服，今次都算寓工作於娛樂。」