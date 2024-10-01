薛家燕深水埗宣傳廚具 準備推出賀年跳舞歌

薛家燕(家燕組)早前以星級代言人身份，現身深水埗西九龍中心，為德國卡爾牌廚具Carl Schmidt Sohn「極鐵」系列宣傳。大王安德尊亦有到場擔任主持，問到家燕姐的心得，她笑言亦是品牌的超級Fans：「廚房啲用具都係卡爾牌嘅產品，除咗我自己，新抱當然都受惠。煮嘢食最怕就係啲廚具重，好易傷到手㗎，呢個品牌廚具可以單手操作，輕巧方便，好用又耐用。」

家燕姐又表示，早前主持綜藝節目《家常便飯爭霸戰》，見識到各參賽者對入廚的用心：「個個都好犀利，做咁多集之後，我發現點解會煮得咁好呢？好多時都係為咗屋企人，想佢哋食得開心同健康，睇到我自己都好感動，作為阿媽又做埋嫲嫲，最開心都係一家人坐埋食餐飯，買餸、洗嘢、落鑊唔係話辛苦，但係都唔容易㗎，每個步驟都係為咗最後圍住飯枱嗰刻，所以好用嘅廚具真係好重要。」家燕稱節目反應非常好，可能會添食，詳情仍在討論當中。