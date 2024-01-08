薛家燕灌錄賀年歌 馬來西亞紅星茜拉陀B齊跳「有有舞」

薛家燕（家燕姐）秉承為歡眾帶來歡樂氣氛的宗旨，趁龍年將至推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，更邀得剛剛宣布有喜的馬來西亞國寶級歌手茜拉（Shila Amzah）首度合唱，喜上加喜！新歌今日（8日）正式上架，率先為廣大觀眾、樂迷帶來新年氣氛。 薛家燕早前與馬來西亞知名的YouTuber「3P」和「暴牙菇」合唱賀年歌《好運一條龍》，推出不到兩星期已突破100萬點擊率，更高據馬來西亞YouTube音樂榜第一名，為延續歡樂的氣氛，她再出賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，洗腦式狂唱30多次「有」字，祝願大家來年乜都有！除了有馬國歌手茜拉坐陣，薛家燕找來王梓軒擔任作曲、作詞及監製部分，他特意於歌詞部分加入好玩元素「我真係恭喜你呀」。

家燕姐與茜拉推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》。

王梓軒「打」 薛家燕 日前，薛家燕接受馬來西亞媒體視像訪問時，大讚梓軒好叻同時要求亦很高，更自爆被梓軒「打肚」，她說：「因為佢教我要用丹田唱，所以佢打咗我個肚一下，我覺得佢應該打多幾次，咁我先唱得更好。今次真係學咗新嘅方法唱，我覺得同梓軒仲有茜拉合作，將我嘅音樂水平都提高咗。」為將新年氣氛帶到全世界，薛家燕與茜拉特意用上廣東話、普通話、英文及馬來西亞語四種語言獻唱，坦言是很大的挑戰。茜拉笑指廣東話的發音很難掌握，雖然曾經留港數年但仍未能學好，她說：「這次與家燕姐、梓軒錄音很開心，在梓軒的指導下，我的廣東話好像厲害了。」至於是次合作的淵源，薛家燕表示兩人的緣份來自電影：「因為我同茜拉嚟緊會合作拍套新戲，大家傾合作嗰陣 一見如故，就忽發奇想不如出首賀年歌先。」她透露新戲屬溫馨搞笑類，稍後在馬來西亞拍攝，預計於2025年賀歲檔期上映。

《有有有 Year Of The YO!》今日正式上架。