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娛樂
2024-01-08 16:53:20

薛家燕灌錄賀年歌 馬來西亞紅星茜拉陀B齊跳「有有舞」

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家燕姐與茜拉灌錄賀年歌，找來王梓軒擔任作曲作詞及監製。

家燕姐與茜拉灌錄賀年歌，找來王梓軒擔任作曲、作詞及監製。

薛家燕（家燕姐）秉承為歡眾帶來歡樂氣氛的宗旨，趁龍年將至推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，更邀得剛剛宣布有喜的馬來西亞國寶級歌手茜拉（Shila Amzah）首度合唱，喜上加喜！新歌今日（8日）正式上架，率先為廣大觀眾、樂迷帶來新年氣氛。

薛家燕早前與馬來西亞知名的YouTuber「3P」和「暴牙菇」合唱賀年歌《好運一條龍》，推出不到兩星期已突破100萬點擊率，更高據馬來西亞YouTube音樂榜第一名，為延續歡樂的氣氛，她再出賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，洗腦式狂唱30多次「有」字，祝願大家來年乜都有！除了有馬國歌手茜拉坐陣，薛家燕找來王梓軒擔任作曲、作詞及監製部分，他特意於歌詞部分加入好玩元素「我真係恭喜你呀」。

家燕姐與茜拉推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》。

家燕姐與茜拉推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》。

王梓軒「打」薛家燕

日前，薛家燕接受馬來西亞媒體視像訪問時，大讚梓軒好叻同時要求亦很高，更自爆被梓軒「打肚」，她說：「因為佢教我要用丹田唱，所以佢打咗我個肚一下，我覺得佢應該打多幾次，咁我先唱得更好。今次真係學咗新嘅方法唱，我覺得同梓軒仲有茜拉合作，將我嘅音樂水平都提高咗。」為將新年氣氛帶到全世界，薛家燕與茜拉特意用上廣東話、普通話、英文及馬來西亞語四種語言獻唱，坦言是很大的挑戰。茜拉笑指廣東話的發音很難掌握，雖然曾經留港數年但仍未能學好，她說：「這次與家燕姐、梓軒錄音很開心，在梓軒的指導下，我的廣東話好像厲害了。」至於是次合作的淵源，薛家燕表示兩人的緣份來自電影：「因為我同茜拉嚟緊會合作拍套新戲，大家傾合作嗰陣

一見如故，就忽發奇想不如出首賀年歌先。」她透露新戲屬溫馨搞笑類，稍後在馬來西亞拍攝，預計於2025年賀歲檔期上映。

《有有有 Year Of The YO!》今日正式上架。

《有有有 Year Of The YO!》今日正式上架。

為MV跳足3小時

薛家燕為免腹大便便的茜拉舟車勞頓，新歌《有有有 Year Of The YO!》由錄音到拍MV亦於馬來西亞完成。為配合農曆新年氣氛，她們更特別選址在傳統中式茶樓拍攝，店家為方便拍攝實行貼上「東主有喜」，讓薛家燕、茜拉及團隊非常感動，薛家燕很感謝馬來西亞人的熱情與友善。

賀年歌當然要呈現喜氣洋洋的氛圍，團隊為此請來17位年輕舞者齊齊大跳「有有舞」，拍攝前，薛家燕更與舞者們一同練習，大家打成一片，現場笑聲不斷。當日拍攝足16小時，其中薛家燕又反覆跳了3小時「有有舞」，但她未有喊累，薛家燕笑謂：「我朝早6點開始化妝，一路拍到夜晚9點，其實我同茜拉對腳都好痛，但都唔敢講，如果我哋都話攰就拍唔晒㗎啦，所以要堅強啲做好佢。雖然好攰，但係好好玩，最難係又唱又記歌詞又要跳，因為我哋要跳得好齊，好難呀。」

除了「有有舞」，MV亦加入香港及馬來西亞過年的習俗，當中寓意風生水起的「撈起」是MV的重頭戲之一，原來這次是薛家燕首嘗「撈起」，她稱：「今次係第一次一邊撈一邊講吉祥說話，真係好有氣氛、好開心。雖然為咗拍到最靚，拍咗好耐，但係個個都愈撈愈興奮，連幕後工作人員都好開心，最高嗰次，我哋仲撈到成1米咁高，希望藉住呢首《有有有 Year Of The YO!》可以將我哋嘅Energy傳畀大家，新一年大家一齊撈到風生水起！」最後，薛家燕及茜拉為大家率先送上新年祝福：「大家唱咗呢首歌之後就乜都有，愛情要有、身體健康要有、工作要有、當然帥哥都要有，總之包羅萬有，希望大家都會鍾意我哋合唱嘅《有有有 Year Of The YO!》！」

家燕姐為免腹大便便的茜拉舟車勞頓，新歌由錄音到拍MV亦於馬來西亞完成。 MV亦加入香港及馬來西亞過年的習俗，當中寓意風生水起的「撈起」是MV的重頭戲之一。
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