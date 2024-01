薛家燕灌錄賀年歌 馬來西亞紅星茜拉陀B齊跳「有有舞」

薛家燕早前與馬來西亞知名的YouTuber「3P」和「暴牙菇」合唱賀年歌《好運一條龍》,推出不到兩星期已突破100萬點擊率,更高據馬來西亞YouTube音樂榜第一名,為延續歡樂的氣氛,她再出賀年歌《有有有 Year Of The YO!》,洗腦式狂唱30多次「有」字,祝願大家來年乜都有!除了有馬國歌手茜拉坐陣,薛家燕找來王梓軒擔任作曲、作詞及監製部分,他特意於歌詞部分加入好玩元素「我真係恭喜你呀」。

薛家燕(家燕姐)秉承為歡眾帶來歡樂氣氛的宗旨,趁龍年將至推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》,更邀得剛剛宣布有喜的馬來西亞國寶級歌手茜拉(Shila Amzah)首度合唱,喜上加喜!新歌今日(8日)正式上架,率先為廣大觀眾、樂迷帶來新年氣氛。

家燕姐與茜拉推出2024賀年歌《有有有 Year Of The YO!》。

《有有有 Year Of The YO!》今日正式上架。

為MV跳足3小時

薛家燕為免腹大便便的茜拉舟車勞頓,新歌《有有有 Year Of The YO!》由錄音到拍MV亦於馬來西亞完成。為配合農曆新年氣氛,她們更特別選址在傳統中式茶樓拍攝,店家為方便拍攝實行貼上「東主有喜」,讓薛家燕、茜拉及團隊非常感動,薛家燕很感謝馬來西亞人的熱情與友善。

賀年歌當然要呈現喜氣洋洋的氛圍,團隊為此請來17位年輕舞者齊齊大跳「有有舞」,拍攝前,薛家燕更與舞者們一同練習,大家打成一片,現場笑聲不斷。當日拍攝足16小時,其中薛家燕又反覆跳了3小時「有有舞」,但她未有喊累,薛家燕笑謂:「我朝早6點開始化妝,一路拍到夜晚9點,其實我同茜拉對腳都好痛,但都唔敢講,如果我哋都話攰就拍唔晒㗎啦,所以要堅強啲做好佢。雖然好攰,但係好好玩,最難係又唱又記歌詞又要跳,因為我哋要跳得好齊,好難呀。」

除了「有有舞」,MV亦加入香港及馬來西亞過年的習俗,當中寓意風生水起的「撈起」是MV的重頭戲之一,原來這次是薛家燕首嘗「撈起」,她稱:「今次係第一次一邊撈一邊講吉祥說話,真係好有氣氛、好開心。雖然為咗拍到最靚,拍咗好耐,但係個個都愈撈愈興奮,連幕後工作人員都好開心,最高嗰次,我哋仲撈到成1米咁高,希望藉住呢首《有有有 Year Of The YO!》可以將我哋嘅Energy傳畀大家,新一年大家一齊撈到風生水起!」最後,薛家燕及茜拉為大家率先送上新年祝福:「大家唱咗呢首歌之後就乜都有,愛情要有、身體健康要有、工作要有、當然帥哥都要有,總之包羅萬有,希望大家都會鍾意我哋合唱嘅《有有有 Year Of The YO!》!」