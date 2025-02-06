薛家燕狂派200封利是 邀張家輝唱歌跳十字舞

薛家燕今日出席新城電台團拜，受訪時表示剛與家人遊日本回來，當地流感肆虐，幸好未有感染。又說今次旅行好開心，更有一大發現。她說：「原來孫仔識講日文，因為爸爸有學日文又識講，孫仔跟住學。喺日本時叫嘢食，孫仔睇餐牌嘅食物相，就可以用日文講出食物名，好叻仔。」說到今日穿上大紅服飾團拜，家燕姐說：「我專登著紅色，希望大家鴻運當頭。我叫佢哋望多我幾眼，紅色旺嘛，等佢哋吸多啲金。」問到她帶了多少是，家燕大笑表示：「200幾封吖，好多朋友埋嚟攞。唔係貪心，至在攞意頭。大家開心，我昨晚包利是包到深夜12點多，值得嘅。」

大讚張家輝好唱得

影帝張家輝亦有出席團拜，家燕姐說好耐未見過他，今次難得見到就不停傾。「佢問我點解冇皺紋，我話今朝去咗拉皮。哈哈……」她又說家輝不單止演得原來都好唱得。「我知佢會出新歌，原來睇返YouTube，佢唱歌好聽喎。如果佢認真唱，成績肯定好好。」想做家輝的新歌MV主角？「我？年齡唔太啱喎。如果MV有一個媽媽角色，我好願意做吖。」會否同家輝合唱？「音樂上想合作，我會叫佢一齊跳十字步。哈哈……。」粵語片笑匠俞明昨日離世，家燕姐表示非常惋惜及懷念。「俞明叔睇住我大，我同佢都有合作十幾廿套作品。佢係喜劇聖手，又好照顧後輩，一位好值得敬重嘅表演者。我向佢家人講聲節哀順變。」