薛家燕生日獲馬浚偉等送上驚喜 拍樓盤廣告想收層樓

新城廣播「鎮台之寶」薛家燕本周日（30日）踏入75歲生辰，昨天（27日）新城董事總經理宋文禧、新城首席營運總監馬浚偉、節目規劃及頻道運作總經理朱子昭、項目及商業事務總經理朱靜宜、知訊台台長程凱欣、一眾DJ及台前幕後員工特別為家燕姐舉行神秘生日派對，不少傳媒朋友前來採訪，令到家燕姐驚喜不己，並笑不攏嘴，不停說好感動，多謝公司宋生、馬生及新城所有同事之餘，更多謝所有專誠到場採訪的傳媒朋友，場面非常熱鬧及溫情。

昨天(27日)家燕姐原本返回新城廣播與思敏及范振鋒主持《開心大派對》今周六節目為嘉賓鄧兆尊及陳彥行訪問錄音，公司同事特登通知她要提早半小時回到公司「開會」，當她抵達見到一眾傳媒朋友及同事們已秘密布置好的神秘生日會，即時令家燕姐驚喜大叫，所有同事一齊唱生日歌。

馬浚偉急急回來賀家燕姐

宋文禧代表公司向家燕姐送上鮮花，程凱欣則獻上全台員工寫上賀詞的巨型生日卡給家燕姐，而馬浚偉因公務在身急趕回來，甫見家燕姐即熱情擁抱，並向家燕姐大講「生日快樂」，令家燕姐一臉感動，她事後表示：「喺公司20幾年，好開心，多謝同事支持，大家共渡患難，又對我咁好，人生都無求，非常感激，期望大家共同努力。」

家燕姐希望收層樓

之後，主持們及工作人員逐一將寫有家燕姐過往代言過的產品紙牌「貼堂」，代表家燕姐是「廣告界女王」，家燕姐聞言即哈哈大笑，她開心謂：「呢啲廣告都托賴有新城廣播支持，一齊推廣得到好好嘅效應，大家都有得着。」家燕姐還透露正在洽談汽車和樓盤廣告，笑言希望地產商送贈她一層樓，家燕姐打趣說：「唔使我出聲，哈哈，我入住都旺㗎嘛，一定要送番間畀我。」昨晚家燕姐邀請鄧兆尊和陳彥行為明天(3月29日)周六播出的《開心大派對》節目訪問錄音，陳彥行細心地預備了汽球及cup cake為家燕姐慶生，十分有心。