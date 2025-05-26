薛家燕登基look再現！原來由囡囡負責拉線 爆另一半願為她放慢腳步

薛家燕昨日以登基LOOK出席《香港‧家燕‧星光盛宴》，她表示很開心每年都有這麼多朋友、歌手來支持，亦很感謝一眾贊助商。她稱最開心是可以跟自己的學生載歌載舞，當然不少得鍾柔美、莊錠欣及何榛綦。提到莊錠欣早前因為家中漏煤氣，她坦言當時收到消息時大感擔憂，但開心見到她精神來香港出席活動。

提另一半笑唔停 問到跟男友復合一事，對方有沒有來支持自己，家燕姐聞言大笑過不停，她搞笑說︰「佢係會出現嘅！係咪好想佢出現！哈哈哈哈哈！我唔知佢會唔會出現，但佢知今日(25日)係個好開心日子，佢話或者會出現！」 談到二人復合的楔機，她表示是仔女提醒自己如果覺得甜蜜，就應好好享受日子，不要這麼忙，要多去旅行及傾偈。她說︰「我都覺得係嘅，人生難得有段咁sweet嘅日子，我要感恩，所以我要保持身體健康！」她更不忘推銷自己是個非常合格的健康產品代言人。

拍拖時間都由囡囡安排 問到是誰做主動，家燕姐說︰「我好怕羞，梗係男嘅約我，我好忙㗎！佢要約我，都要同我個女度期。佢要預早問我個女邊啲時間得，咁我無得say no，因為阿女已經度好晒期，好叻呀！哈哈哈哈！」談到是否由仔女們促成復合一事，她指不多不少也有份，因為他們覺得對方和她很投契，「咁多年有個咁好友情，真係要好好珍惜。」 家燕姐笑言拍拖時間也是由囡囡安排，並認為身體健康好重要，「心境真係緊要！要做多啲運動！佢真係成日跑步，但我唔跑得咁多。(咁有冇叫佢就下你？)佢話陪我散步，跑步傾唔到偈，散步可以傾到，更加sweet，哈哈！」