薛家燕盡展「女團教母」風範 唱Lolly Talk《一把火》兼做手勢

家燕姐唱Lolly Talk的《一把火》。

薛家燕一向緊貼潮流又玩得，就算遇到龍心，一樣有方法跟對方妙問妙答。日前無綫節目《J Music》請來家燕姐做嘉賓，更與潘靜文（Sherman）、蔡愷穎（Lolita）、劉詠彤（Angel）合唱Lolly Talk的《一把火》。由於《一把火》有不少高音位，所以交由三位年青人唱，家燕姐主力唱英語部份，但她全程非常投入，又隨音樂擺動身體及配上十字步的手部動作，令《一把火》別具一番風味。

家燕姐事後謙虛表示︰「我唔熟呢隻歌，要靠佢哋傍住我唱，佢哋好用心，唱得好好，同佢哋合唱係我福氣，因為可以同年輕一代合唱，令自己都年輕咗，好似之前唱《FLOWER》，多咗好多年輕粉絲。」而Lolly Talk多位成員亦在IG限時動態轉載家燕姐演唱的片段。