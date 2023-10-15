熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-10-15 17:59:58

薛家燕睇嘢曚查查睇醫生 有白內障兼確診濕性老年黃斑病變

分享：

薛家燕與眼科專科黃禮文醫生出席活動，呼籲大家注意眼睛健康。

薛家燕日前化身「睛靈Nancy」，登上活動車到港九新界不同地方，呼籲市民關注眼睛健康。她在活動上表示早前發現自己的視力有問題，經檢查發現有白內障情況，並確診黃斑病變，隨即接受藥物治療，現時病情穩定。

家燕姐表示，當初以為自己年紀大，出現「眼矇矇」正常不過，「我自己一直有配戴隱形眼鏡，最初以為隱形眼鏡的度數不適合，但就算換過新的隱形眼鏡亦無改善，經醫生檢查後才得知患上濕性老年黃斑病變。醫生告訴我，我的眼部血管增生嘅情況，需要接受治療，若拖延了，有可能失明。」她表示幸有囡囡石祐珊陪伴，令她勇於接受治療。「始終是雙眼，任何在眼部做的治療，未做已會怕怕，但接受治療後才發現，過程沒有想像中般可怕，幾分鐘便完成，一點也不痛。為了保護雙眼，我會一直乖乖接受治療。」

Ad Block

薛家燕日前化身「睛靈Nancy」，呼籲市民關注眼睛健康。

家燕姐亦分享，有朋友曾出現輕微「眼矇矇」情況卻未有正視問題，及時就醫，結果延誤至病情嚴重時才求醫，令治療變得複雜，故希望藉此提醒大家不要輕視看來輕微的眼部症狀，盡早求醫保護眼睛非常重要。非常注重眼睛健康的家燕姐就因有定期驗眼的習慣，最近因此發現有白內障的情況，幸而目前病情僅屬初期，只需定期觀察便可。

眼科專科黃禮文醫生在活動上表示：「黃斑病變是指黃斑區積聚代謝物，並逐步引致視網膜色素上皮萎縮。約90%的患者屬於乾性黃斑退化，多數患者早期並沒有明顯的病徵，視力下降速度相對緩慢；但這並不代表患者可以掉以輕心，一旦病情惡化，便有可能發展為濕性黃斑退化。當黃斑感光細胞慢慢被破壞，便會逐漸影響中央視力。」

有途人跟薛家燕合照。

薛家燕日前化身「睛靈Nancy」，登上活動車到港九新界不同地方，呼籲市民關注眼睛健康。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受