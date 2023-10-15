薛家燕睇嘢曚查查睇醫生 有白內障兼確診濕性老年黃斑病變

薛家燕日前化身「睛靈Nancy」，登上活動車到港九新界不同地方，呼籲市民關注眼睛健康。她在活動上表示早前發現自己的視力有問題，經檢查發現有白內障情況，並確診黃斑病變，隨即接受藥物治療，現時病情穩定。
家燕姐表示，當初以為自己年紀大，出現「眼矇矇」正常不過，「我自己一直有配戴隱形眼鏡，最初以為隱形眼鏡的度數不適合，但就算換過新的隱形眼鏡亦無改善，經醫生檢查後才得知患上濕性老年黃斑病變。醫生告訴我，我的眼部血管增生嘅情況，需要接受治療，若拖延了，有可能失明。」她表示幸有囡囡石祐珊陪伴，令她勇於接受治療。「始終是雙眼，任何在眼部做的治療，未做已會怕怕，但接受治療後才發現，過程沒有想像中般可怕，幾分鐘便完成，一點也不痛。為了保護雙眼，我會一直乖乖接受治療。」
家燕姐亦分享，有朋友曾出現輕微「眼矇矇」情況卻未有正視問題，及時就醫，結果延誤至病情嚴重時才求醫，令治療變得複雜，故希望藉此提醒大家不要輕視看來輕微的眼部症狀，盡早求醫保護眼睛非常重要。非常注重眼睛健康的家燕姐就因有定期驗眼的習慣，最近因此發現有白內障的情況，幸而目前病情僅屬初期，只需定期觀察便可。
眼科專科黃禮文醫生在活動上表示：「黃斑病變是指黃斑區積聚代謝物，並逐步引致視網膜色素上皮萎縮。約90%的患者屬於乾性黃斑退化，多數患者早期並沒有明顯的病徵，視力下降速度相對緩慢；但這並不代表患者可以掉以輕心，一旦病情惡化，便有可能發展為濕性黃斑退化。當黃斑感光細胞慢慢被破壞，便會逐漸影響中央視力。」