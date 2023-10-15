薛家燕睇嘢曚查查睇醫生 有白內障兼確診濕性老年黃斑病變

薛家燕日前化身「睛靈Nancy」，登上活動車到港九新界不同地方，呼籲市民關注眼睛健康。她在活動上表示早前發現自己的視力有問題，經檢查發現有白內障情況，並確診黃斑病變，隨即接受藥物治療，現時病情穩定。

家燕姐表示，當初以為自己年紀大，出現「眼矇矇」正常不過，「我自己一直有配戴隱形眼鏡，最初以為隱形眼鏡的度數不適合，但就算換過新的隱形眼鏡亦無改善，經醫生檢查後才得知患上濕性老年黃斑病變。醫生告訴我，我的眼部血管增生嘅情況，需要接受治療，若拖延了，有可能失明。」她表示幸有囡囡石祐珊陪伴，令她勇於接受治療。「始終是雙眼，任何在眼部做的治療，未做已會怕怕，但接受治療後才發現，過程沒有想像中般可怕，幾分鐘便完成，一點也不痛。為了保護雙眼，我會一直乖乖接受治療。」