薛家燕自爆有拖拍 透露男友想有小朋友：但我收咗經啦

由衛詩雅（Michelle）主理的網上飲食節目《衛食攻略》昨晚（14日）上架，今集請來之前跟Michelle「有少少誤會」的薛家燕任嘉賓。 早前的活動上，家燕姐將Michelle錯認為陳家樂老婆連詩雅，今集節目一開始，Michelle便對着家燕姐說：「我哋之前有啲誤會。」家燕姐立即又向Michelle恭喜，「衞詩雅，恭喜你提名最佳女主角，哈哈。」Michelle立即捉着家燕姐雙手錫錫，「多謝你，家燕姐。」家燕姐重提舊事，「哎呀！真係尷尬啦，我仲摸你個肚啊。」兩人隨即大笑。
席間Michelle向家燕姐請教保養秘訣，家燕姐表示湯水及充足的睡眠十分重要，「我瞓四、五個鐘就夠㗎啦，但我隨時叉電，我即刻可以瞓到，可能係自細養成。因為我哋好細個入行，嗰陣時最多電影拍就係嗰啲鑼鼓古裝大戲，未到你嘅時候就瞓，如果瞓醒個頭亂晒，嗰啲梳頭姐姐就鬧㗎啦。因為佢同你梳到咁好，有陣時啲古裝花成個鐘整頭㗎嘛，你一下子瞓醒覺又由頭梳過，廠又等緊你，唔怪得佢哋忟嘅，所以我學慣咗可以瞓覺，但唔會郁。」隨即便示範起上來，十分搞笑。
這時Michelle八卦起來，問到家燕姐的感情生活，家燕展露出一個尷尬而不失禮的笑容說道：「有拍拖，有人知道我有個朋友仔細過我嘅，咁我梗係好保護關係啦，因為佢唔係我哋呢行。其實我咁嘅年紀，我唔會諗住再結婚，佢希望想結啦。」然後繼續大爆料，「可能人哋想有小朋友，但係我收咗經啦嘛！哈哈！我食咗靜心，吖！真係呀！唔使諗㗎啦嗰啲，哈哈。」
雖然Michelle經營自己的YouTube頻道非常成功，但她亦乘機向玩social media玩到出神入化的家燕姐取經一番，家燕姐坦言女兒及兒子是自己的團隊，「我個女幫我上連登，我問佢而家潮流興啲乜嘢，我就會盡量去做，好似《Flower》，我啲學生話：『家燕媽媽我哋全部都識跳。』我唔識跳會好瘀㗎嘛，自己又係校監。」至於「Captain Nancy」，家燕姐解說：「我覺得拎住個盾，嘩！好正喎！啲人就話呢粒墨係發光嘅，我影咗之後，咦？不如整個『Captain Nancy』啦，你就拉到一班年輕嘅觀眾啦。」隨後，她又過番兩招給Michelle，「寄語」她不要在廁所瀏覽社交平台，「因為有一次我喺廁所睇Facebook，唔小心撳咗live個掣，哈哈！我兩個女，『嘩！媽咪你做乜嘢呀？你做乜喺廁所Facebook live！』嗰刻唔係好多人睇咗啫，我係大頭咁坐喺度，做緊一件好大嘅事！哈哈。」