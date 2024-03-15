薛家燕自爆有拖拍 透露男友想有小朋友：但我收咗經啦

由衛詩雅（Michelle）主理的網上飲食節目《衛食攻略》昨晚（14日）上架，今集請來之前跟Michelle「有少少誤會」的薛家燕任嘉賓。 早前的活動上，家燕姐將Michelle錯認為陳家樂老婆連詩雅，今集節目一開始，Michelle便對着家燕姐說：「我哋之前有啲誤會。」家燕姐立即又向Michelle恭喜，「衞詩雅，恭喜你提名最佳女主角，哈哈。」Michelle立即捉着家燕姐雙手錫錫，「多謝你，家燕姐。」家燕姐重提舊事，「哎呀！真係尷尬啦，我仲摸你個肚啊。」兩人隨即大笑。

席間Michelle向家燕姐請教保養秘訣，家燕姐表示湯水及充足的睡眠十分重要，「我瞓四、五個鐘就夠㗎啦，但我隨時叉電，我即刻可以瞓到，可能係自細養成。因為我哋好細個入行，嗰陣時最多電影拍就係嗰啲鑼鼓古裝大戲，未到你嘅時候就瞓，如果瞓醒個頭亂晒，嗰啲梳頭姐姐就鬧㗎啦。因為佢同你梳到咁好，有陣時啲古裝花成個鐘整頭㗎嘛，你一下子瞓醒覺又由頭梳過，廠又等緊你，唔怪得佢哋忟嘅，所以我學慣咗可以瞓覺，但唔會郁。」隨即便示範起上來，十分搞笑。

這時Michelle八卦起來，問到家燕姐的感情生活，家燕展露出一個尷尬而不失禮的笑容說道：「有拍拖，有人知道我有個朋友仔細過我嘅，咁我梗係好保護關係啦，因為佢唔係我哋呢行。其實我咁嘅年紀，我唔會諗住再結婚，佢希望想結啦。」然後繼續大爆料，「可能人哋想有小朋友，但係我收咗經啦嘛！哈哈！我食咗靜心，吖！真係呀！唔使諗㗎啦嗰啲，哈哈。」