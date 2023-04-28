薛家燕超珍貴昔日絕美照片曝光 大爆為地鐵通車拍宣傳片爭啲白做

由馬時亨主持的訪談式綜藝節目《馬時亨 香港情》，本周六（29日）播出的第二集，嘉賓是薛家燕和黎耀祥，二人與主持馬時亨暢談昔日與「交通」有關的趣事，包括人力車、電車、嘩啦嘩啦、渡海小輪、地鐵、巴士及飛機等，以自身經歷見證香港交通史變遷。健談的家燕姐除提供大量有趣故事，更開心share昔日珍貴「絕美」照片，臉尖尖、眼大大，笑起來酒粒分明，顏值爆燈。

眾多趣事中，以家燕姐1979年為地鐵拍攝通車宣傳片最具娛樂性。家燕姐透露，當年與梁醒波（波叔）分別代表麗的及無綫拍攝宣傳片，由於地鐵的基建工程在當年來說十分大型，家燕姐對於自己能參與其中深感榮幸，加上之前做童星時已與波叔合作過，故事件對她來說別具意義。當晚家燕姐和波叔拍至凌晨三點多收工期間，波叔就簽單問題與現場兩位年青工作人員「周旋」，經歷數個來回，波叔最終憑一句：「你幫政府做嘢有糧出，我幫政府拍嘢就冇單簽呀？你覺得啱唔啱？」家燕姐笑指其實當時她與波叔同一想法，只是不敢出聲，後來過了兩天，家燕姐便收到通知有糧出，並爽快講出相關銀碼，馬時亨及祥哥聽後驚呼連連，到底酬勞是少得驚人，還是多到駭人？密切留意節目。