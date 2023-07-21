薛家燕霸氣連掃2層中山樓　持有過億物業曾送半山單位賀愛兒結婚

早前有中山樓盤宣稱，薛家燕係屋苑嘅星級業主，並post出家燕姐戴住黑超霸氣睇樓。後來有傳媒向家燕姐求證，佢承認4月已經買咗屋苑一個單位，仲介紹朋友用筍價入貨，近排收樓見質素唔錯就再入多間。家燕姐透露，每個單位售價約40幾萬人仔，佘詩曼都係呢個屋苑嘅「鄰居」，又大讚交通方便，仲話風水專家李居明認為中山風水好喎。

擲4千萬出嚟娶新抱

2個盤加埋大約100萬港紙，對於身家豐厚嘅薛家燕真係濕濕碎。據知家燕姐至少手持9個單位，加埋市值超過一億。單喺西半山殷樺花園，家燕姐已經有3個單位，買入價大約係6百至8百萬，到近期呎價大約2萬蚊一呎，估計每個單位坐至少1600萬。

2018年乖仔石耀庭結婚，家燕姐就送出其中一層當係禮物，另加首飾同婚宴埋單，擲4千萬出嚟娶新抱！另外家燕姐喺2008年以3百萬買入觀塘一個2000呎工廈單位，俾佢名下嘅藝術中心使用，而家市值保守估計過千萬。