薛家燕58年前歌舞片劇照珍貴重現 劉天蘭呼籲港府打造電影博物館傳承

香港電影美術學會去年於香港文化博物館舉行的《無中生有——香港電影美術及服裝造型展》，並將展覽全紀錄印刷成書籍《無中生有 - 香港電影美術及服裝造型展全紀錄》以作紀念。《無中生有》策展人之一的劉天蘭與服指及紡織品研究專家張西美早前現身新城接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，大談「無中生有」蘊藏了無數珍貴的香港電影文化藝術及寶貴歷史。

劉天蘭表示展覽已於去年9月4日結束，他們足足花了一年時間把展覽紀錄編輯成書籍並於今年9月4日推出，全書共達424頁，把展覽中由六十年代至今，香港不少經典電影的經期角色造型、服裝、道具，總共400張照片輯錄於「無中生有」書中。 劉天蘭騷出書內其中一張相當經典的1966年《彩色青春》歌舞片劇照給家燕姐看，說：「圖中戴頭箍就係家燕姐！」家燕姐驚喜得開心大叫，懷緬說：「嘩，58年前！相裡仲有陳寶珠、蕭芳芳、王愛明、胡楓，真係好懷念。記得當年呢部歌舞片每張票價只係兩毫子，我媽咪仲親自幫我買呢部片戲服。」