薛影儀公開戀情後首現身 經理人認證對象好高質

薛影儀早前在社交平台宣布「戀愛中」，擺脫A0的她令不少男粉絲心碎。今日阿儀與經理人林寶玉一齊出席電影《烏托邦浩劫》首影，「蜜運中」的阿儀穿上雞翼袖連衣服，再配上大地色的鞋，明顯悉心打扮過。

阿儀被追問她的對象，她表示是單戀對象，仍未表白。問到如何認識，她說︰「朋友，出面識。(上網識㗎？)唔係，都話係朋友。(佢知唔知你鍾意佢？)我諗佢知哇，我唔知呀，可能有人爆俾佢知。(你鍾意佢啲咩？)秘密。(靚唔靚仔？)OK啦！」她又稱不擔心對方對她沒有意思，也不擔心被對方拒絕。

林寶玉稱阿儀想保護對方，所以不便透露太多。她稱有見過阿儀的單戀對象，大讚對方很OK，工作能力很好，但就不便說出對方的職位。問到阿儀知不知對方如何看她，阿儀說︰「都係咁啦！」至於雙方有冇溝通，阿儀則謂︰「唔講啦！秘密。」