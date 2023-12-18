薛影儀向星爺自薦拍電影 孖黃榕拍住上預告聖誕有表演

黃榕(Gloria)日前與好姊妹薛影儀應跌打醫師梁天柱之邀，齊齊以《少林足球》的造型向街坊派福袋。同場還有《亞洲小姐2021 網絡人氣大獎 》的林海茵、亞洲小姐2021》友誼小姐洪蓉蓉、書展性感寫真女模李海寧、趙海明等一眾KOL。

黃榕與阿儀一齊接受訪問，阿儀表示很開心可以用《少年足球》的造型出現，她說︰「之前我哋幾個女仔見到周星馳嘅IG話開拍少年女足球，我哋都有send Email去應徵。我哋幾個女仔拍咗個搞笑唱歌片唱『少林功夫勁』。希望周生可以睇到，比機會發掘下我哋可以搞笑嘅潛質。」自爆應徵周星馳新片的阿儀似乎很期待可以拍電影，更自認是星爺的fans。

阿儀的IG換了新的簡介，她說: 「係呀，最近無同前經理人聯絡，享受無經理人合約嘅生活。無合約都幾好，現在嘅收入同以前比較都係差唔多。大家唔洗擔心，我都有好多工作。朋友都有介紹我去拍YouTube片，又同我接咗幾個聖誕活動。前幾日果個仲撞到由細睇到大嘅譚玉瑛姐姐。」

孖住黃榕上陣的阿儀還透露她們兩個均會出席由Yes! station主辦的聖誕迷你音樂會，預告自己會表演彈琴和唱歌，而黃榕則會表演唱歌和跳舞。她稱表演完畢，便會回大陸遊玩，之後再回港參加倒數Countdown Show 。