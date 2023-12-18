薛影儀向星爺自薦拍電影 孖黃榕拍住上預告聖誕有表演

黃榕(Gloria)日前與好姊妹薛影儀應跌打醫師梁天柱之邀，齊齊以《少林足球》的造型向街坊派福袋。同場還有《亞洲小姐2021 網絡人氣大獎 》的林海茵、亞洲小姐2021》友誼小姐洪蓉蓉、書展性感寫真女模李海寧、趙海明等一眾KOL。
黃榕與阿儀一齊接受訪問，阿儀表示很開心可以用《少年足球》的造型出現，她說︰「之前我哋幾個女仔見到周星馳嘅IG話開拍少年女足球，我哋都有send Email去應徵。我哋幾個女仔拍咗個搞笑唱歌片唱『少林功夫勁』。希望周生可以睇到，比機會發掘下我哋可以搞笑嘅潛質。」自爆應徵周星馳新片的阿儀似乎很期待可以拍電影，更自認是星爺的fans。
阿儀的IG換了新的簡介，她說: 「係呀，最近無同前經理人聯絡，享受無經理人合約嘅生活。無合約都幾好，現在嘅收入同以前比較都係差唔多。大家唔洗擔心，我都有好多工作。朋友都有介紹我去拍YouTube片，又同我接咗幾個聖誕活動。前幾日果個仲撞到由細睇到大嘅譚玉瑛姐姐。」
孖住黃榕上陣的阿儀還透露她們兩個均會出席由Yes! station主辦的聖誕迷你音樂會，預告自己會表演彈琴和唱歌，而黃榕則會表演唱歌和跳舞。她稱表演完畢，便會回大陸遊玩，之後再回港參加倒數Countdown Show 。
問到今年年尾將至,明年有甚麼新願望，黃榕希望能如之前一樣可接到新電影拍攝能發揮的角色，現正洽談國內工作的她表示自己接到劇本也會找普通話老師上課苦練對白，所以普通話對白難不到她。她希望未來可挑戰演精神病患者、卧底和反串等有挑戰性的角色，不想只被性感的外表和形象框住。