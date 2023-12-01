薛影儀失業仍心情大靚　凸腩跳鋼管舞打前手翻　網民：露出鳥小肚肚

現年39歲嘅「前亞視一姐」薛影儀（阿儀）被指誤交損友，公開罵經理人林寶玉（Connie），因此激嬲公司亞洲心動娛樂（AMM）而遭到雪藏，再傳出被公司炒魷魚，成為失業大軍嘅一份子。
繼續與好友黃榕四圍去
阿儀早前亦透露自己或會轉型做直播，而佢嘅IG簡介亦指自己係自由身，有工作可以搵佢。佢除咗公開求職之外，同時亦繼續與好友黃榕四圍去，最近仲學埋鋼管舞，生活真係多姿多彩啊！
阿儀最近喺社交網站上載多條學鋼管舞嘅影片與網民分享，片中嘅阿儀睇落心情不俗，除咗自己捉住鋼管支撐身體轉咗兩個圈之外，佢仲喺其他人嘅協助下做出前手翻，成功後更舉起V字手勢。
「好勁呀！全部都搞得掂」
呢個PO一出，有網民大讚阿儀好叻女，例如「好犀利呀 阿儀」、「呀儀你學咗幾耐？好勁呀」、「阿儀好好學，學咁多嘢」、「阿儀好有才華」及「好勁呀！全部都搞得掂」等等。
不過亦有網民將焦點放喺佢走光及腰間嘅贅肉上，留言話：「你性感嘅舞姿令我更加愛你」、「性感尤物 hot」、「阿儀下次玩空中瑜加（伽） 飛」、「轉唔到」、「呀儀你走光啦」、「學下你好姊妹啦」、「阿儀你係咪有左bb 個肚咁大」、「露出鳥小肚肚」及「牙姨個肚有咗就咪做咁危險嘅嘢」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈