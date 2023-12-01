薛影儀失業仍心情大靚　凸腩跳鋼管舞打前手翻　網民：露出鳥小肚肚

現年39歲嘅「前亞視一姐」薛影儀（阿儀）被指誤交損友，公開罵經理人林寶玉（Connie），因此激嬲公司亞洲心動娛樂（AMM）而遭到雪藏，再傳出被公司炒魷魚，成為失業大軍嘅一份子。

繼續與好友黃榕四圍去

阿儀早前亦透露自己或會轉型做直播，而佢嘅IG簡介亦指自己係自由身，有工作可以搵佢。佢除咗公開求職之外，同時亦繼續與好友黃榕四圍去，最近仲學埋鋼管舞，生活真係多姿多彩啊！

阿儀最近喺社交網站上載多條學鋼管舞嘅影片與網民分享，片中嘅阿儀睇落心情不俗，除咗自己捉住鋼管支撐身體轉咗兩個圈之外，佢仲喺其他人嘅協助下做出前手翻，成功後更舉起V字手勢。