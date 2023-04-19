薛影儀專訪｜參選亞姐求關注 首透露不愛笑原因 阿儀從不理會惡評：「唔好睇、唔好理人點講」

人稱阿儀的薛影儀，近日再次引來全城關注。她的處女新歌MV《一加一等於阿儀》在7日內突破100萬點擊，評論亦很多讚賞正評。這位注定引起注目的女藝人，內心世界是如何？她怎樣看自己的形象與名氣？由入行開始已遭到批評，她又怎樣調整心態自處？就讓阿儀親自解說。

「人哋話我紅過黃心穎」 記者這天來到阿儀的公司訪問，心情不免有點緊張，因為她不是一位容易訪問的對象。鏡頭背後的阿儀非常開朗而隨和，但回答問題就需要些時間與協助，幸得她身旁的經理人林寶玉（Connie）在訪問過程提示幫忙，因此這篇專訪中，記者會原文收錄經理人的補充及引導問題。訪問先以她的新歌《一加一等於阿儀》開始，阿儀顯得十分雀躍：「人哋話我紅過黃心穎喎，黃心穎收視冇咁高，覺得黃心穎靚掛？佢係靚嘅，以前阿媽都話佢靚。」是因為兩者都有話題性嗎？「唔會呀。哈。」阿儀並不認同。

享受拍《一加一等於阿儀》MV 《一加一等於阿儀》牽涉唱歌與跳舞，是阿儀的全新嘗試，她又喜歡嗎？「冇話鍾唔鍾意嘅，拍嘢都鍾意。導演對我哋幾好囉，拍一吓就放我。有啲人要拍幾次，喺街度拍嘢，拍得幾快手。原本收11點，好早7點幾就走得喇。」阿儀特別欣賞MV中的舞蹈員：「跳舞好多嘢要記我諗，難啲好似。我個手勢簡單啲，佢哋舞蹈員都跳得好好，好似好多嘢要記。我有問佢哋點樣跳『一加一』。」 MV其中一個獲讚的，是其認真的製作，阿儀造型都換了幾個。「都享受㗎。」阿儀的回答比較簡短，此時經理人就作出協助：「（Connie：你而家講吓有邊幾個造型？）造型呀，咪著裙嗰啲囉，又戴住假髮嗰啲囉，工作人員幫我整。」她指指頭髮：「鍾意短頭髮囉。」看網民的回應，都特別喜歡歌詞反映了阿儀面對批評的心態，是想帶正能量給人嗎？「都會嘅。（Connie：你可以講講歌詞部份）歌詞部份話唔好理人囉，唔好睇、唔好理人點講。」這些都是阿儀自己的想法？「係呀，唔好理佢囉，唔好睇囉。」那讚賞的評論呢？「讚我咪開心囉。啲網民會send訊息畀我，話有跳『一加一』，佢哋都學我點跳。」

因想被人關注而參選亞姐 MV破百萬view、成為全香港都熟悉的名字，一切都源於2021年參加亞洲小姐選舉。那阿儀當初為何會參選？「吓？我試吓參加喳，年齡不限，被人關注，啲人留意我咁囉，啲人好留意我IG咁囉。試吓之嘛，咁難得，把握機會囉，咪試吓參加囉。」自言從來不會有壓力的她，台上台下都態度如一。「啲佳麗答得好好囉，跳舞、才藝都幾好呀。」她又覺得自己表現如何？「OK啦。」那又會對自己有要求嗎？「都冇㗎。」會有壓力嗎？「唔會呀，OK呀。」 由於阿儀大多都是答得很簡短，問到她是否緊張？阿儀立即微笑表示不會。經理人Connie補充：「佢唔會緊張，但（答問題）要有啲cue。佢任何情況都處變不驚。」成為一位藝人，又是阿儀小時候的演志願嗎？「都係嘅我諗。（Connie：你細細個係咪有睇啲劇集、節目？）係囉，以前都睇過港姐嗰啲。你見啲港姐都答得好好，才藝表演都好好囉佢地。哈。」對於自己當時的才藝表演，評價如何？「都鍾意嘅，我彈琴就未學過囉。（Connie：佢唱何嘉莉，佢參選嗰陣係唱《兩種人》，所以佢都幾鍾意何嘉莉。）佢都靚㗎。」

讀過英文中學英文唔差 跟阿儀談起學生時代，小時候的她喜歡讀書嗎？「細個都鍾意嘅。」特別喜歡哪一科呢？「秘密。聽聞讀理科難啲，我文理都讀過。文科又要背問答。」哪一科成績較好呢？「秘密。」談起讀書的事，原來阿儀都想保持神秘。此時Connie就跟我們分享了一件趣事：「阿儀係讀英文中學嘅。有一個趣事，有次去間餐廳度食嘢，係英文menu，我好用心咁解釋畀阿儀聽之後，佢就話佢係讀英文中學嘅，我就驚訝原來阿儀識睇？佢話係呀。但我一路解釋嗰時佢都唔講！原來佢英文都唔錯。 阿儀表示，小時候的她並不特別喜歡唱歌跳舞，那她當年又喜歡甚麼活動呢？「都有做過義工，幫手嗰啲，攤位嗰啲。興趣就冇咩，以前都有打波嗰啲。你睇我IG都有籃球，中環置地免費畀人打。通常就男仔打，係呀，男女都玩得㗎嘛。」那現在有打籃球嗎？「我唔係好鍾意打籃球，多數都男仔打。以前有打羽手球，好玩呀，網球就難啲囉，好重。」其實現時的她都有做運動：「有呀，跑吓步。（Connie：佢出親trip都堅持落去做gym）跑步機囉，減到肥囉，出汗囉。」

拍外遊節目可賺多啲錢 不知不覺阿儀已經入行2年，她做這一行開心嗎？「開心呀，咪好多人關注我囉。」入行以來，有甚麼開心或不開心的回憶嗎？「冇唔開心，開心就好多人關注、支持。」問到最印象深刻的活動或工作是甚麼呢？阿儀停頓了好一會，望向經理人。「（Connie：係咪馬拉玩水上樂園嗰啲呀？）有呀，有玩。」經理人補充，阿儀曾在馬來西亞水上樂園拍節目。阿儀：「拍過《亞姐出遊GO GO GO》。未入行之前未去過馬來西亞，入行之後都去過幾次喇，搭飛機都要四個鐘。」她又喜歡外遊拍節目嗎？「係呀，搵多啲丫嘛。」大家都笑了起來。「喺外國工作，又搵多啲錢。」非常老實而可愛。 入行兩年，阿儀都喜歡現在的藝人生活：「而家嘅生活，識到好多朋友，入咗行，參加唔同嘅活動。咪好好囉，有時約出嚟玩，約出嚟活動，有時約出嚟食嘢嗰啲。（Connie：你係咪都鍾意影相呀？）見到咩就影囉，擺IG。啲人興玩IG丫嘛，我都鍾意玩嘅。」看阿儀的IG，不時都有跟經理人、同事四處遊玩聚餐。

唔笑因為唔好睇 細心的觀眾，應該都留意到阿儀無論拍照還是拍片，都很少露出，原因其實何在呢？「係呀，慣咗唔笑囉，笑唔好睇囉我驚。（Connie：阿儀你講詳盡少少，點解你唔鍾意笑嘅？）笑唔好睇囉，有啲人唔笑好睇啲嘅，哈。」原來是因為覺得自己收起笑容較好看。然後阿儀主動提起：「我平時唔化妝架，化妝好麻煩囉。自然啲囉，唔化妝乾淨啲，我嘛嘛哋。做出面啲行業，做sales都要化妝，做客戶服務嗰啲，佢哋都係自己化。唔化妝好啲，啲人話我唔化妝好睇啲。」

喜歡藝人身份 生活過得開心 《一加一等於阿儀》大受歡迎，接下來的目標都會是唱歌嗎？「冇㗎都係唱歌囉，簽咗三首歌。（Connie：佢月尾會再去馬來西亞做商演，會錄埋下個月出嘅歌。）或者去埋新加坡，我都未去過。（Connie：啱啱新加坡有搵佢客串，拍套戲嘅）」 最後問到，阿儀會想一直做藝人的工作嗎？「聽聞娛樂圈比較複雜，咁我唔知喇，哈。聽朋友講而家拍電視劇難做啲，唔知㗎，聽人講。」那她自己覺得困難嗎？「都唔難嘅。」訪問阿儀過後，感覺阿儀都很喜歡現時的藝人身份與生活方式，如她所表達，喜歡被別人關注成為了她的動力，讓她認識了更多朋友，過得開心。正如她的新歌一樣，給予人的是正能量，希望觀眾都感受得到。