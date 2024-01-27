薛影儀旗袍Look行性感 聯同夏蕙BB黃榕派福袋送暖

阿儀與黃榕今天又再以孖公仔登場，挑戰旗袍look，阿儀凸腩迫爆衫登場，還主動擺出叉腰甫士，更表示：「係囉，性感啲囉！哈哈」目前自由身的阿儀最近為新廣告大玩Cosplay，既扮女僕又化身啤酒妹，阿儀最鍾意當中的古裝Look，黃榕表示拍攝當日亦有在場，更爆阿儀一度堅持素顏上陣，可惜被拒，問到今後想挑戰甚麼造型，阿儀表示很多已試過，但就最抗拒扮男裝。2月2日，阿儀將到西九龍中心，出席「我的AI女友」手機遊戲發布會。

阿儀「封咪」唔再出歌

談到早前在渣馬上完成10K，阿儀冇瞓就去跑馬拉松，大呻當日跑到腳痛，沿路又停下不停影相，最終要花近兩小時才到終點，跑完即刻去食餐勁。黃榕指阿儀已約定她明年2月9日再跑馬拉松，黃榕想挑戰半馬，阿儀就話：「10公里好啦，半馬跑唔到辛苦啲。」情人節將至，兩人異口同聲稱沒有着落，問到黃榕會否為阿儀擔任經理人，她就強調彼此保持好朋友關係，阿儀補充：「我哋自由身幾好，唔考慮簽經理人，又要經理人陪同。」去年推出單曲《一加一等於阿儀》大Hit，阿儀暗示已決定「封咪」，揚言唔會再出歌。至於黃榕透露將於2月初返大陸拍劇，她表示對上一次拍大陸網劇已經是疫情前，相隔多時再賺人仔。