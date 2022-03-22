薛影儀無戴口罩踢街坊 判監兩星期獲申請保釋

37歲「亞視一姐」薛影儀，因去年9月在朗屏邨悅屏樓被街坊指沒有戴上口罩，繼而被狙擊，阿儀更被對方用手機拍得在電梯起飛腳還拖罪證，片段早前在社交網流出。事隔數月，阿儀被落案控告普通襲擊及沒有在指明公眾地方佩戴口罩共兩罪，案件今日在屯門裁判法院提堂，阿儀把頭髮染黑，上庭承認兩項控罪，被判入獄兩星期及罰款5,000港元。

據了解，被襲事主邱淑秋與被告互不相識，案發當晚約9時50分，有人舉起手機以言語挑釁被告，兩人繼而引起爭執，混亂間事主遭被告拍打，但事主繼續跟隨被告到大堂，當阿儀進入電梯後，對方伸出腳阻擋𨋢門，被告即起飛腳踢向事主腹部，但卻沒有求醫。

求情月入僅6,000至10,000元

報稱藝人的被告薛影儀承認犯案，並求情指任職藝人月入約6,000至10,000港元，對事件感到後悔，又解釋當時出街跑步，只是貪方便才未有戴上口罩，承諾以後會遵守法例。其後，阿儀申請保釋，並等候上訴，於今日下午2時許，阿儀由經理人陪同離開，而經理人就話亞視會為一姐負擔今次律師及一切費用。 （更新時間16:00）

上月社交網站瘋傳一條片段，相信是去年9月拍攝。在片中，「亞視一姐」薛影儀被元朗朗屏邨街坊拍到她沒有遵守法例佩戴口罩，之後薛影儀全程「敗走」，與拍片街坊在多座大廈及升降機追逐，拍片女士則從後追趕，不時呼叫街坊：「過來睇呀，『亞視一姐』薛影儀唔戴口罩」、「大紅人呀，有明星睇呀！」最後薛影儀因被阻擋升降機門，曾經起飛腳及出手襲擊拍片者，擾攘一輪才正確戴回口罩，該片末可見有警員到場。