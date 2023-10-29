薛影儀直播斥林寶玉冇通知 網民驚訝「亞視一姐」跟AV女優撞樣

曾有「亞視一姐」之稱的薛影儀與經理人林寶玉鬧翻，阿儀其後被公司終止合約，有指她被黃榕帶壞，阿儀先後多次為好友出頭，指黃榕是好人，並在網上鬧爆林寶玉。阿儀加入失業大軍，但仍有網上頻道找她直播，日前她在直播再次為黃榕護航及鬧林寶玉沒有通知她有工作。

暗示想去無綫

阿儀說︰「黃榕有介紹其他電視台俾我，同埋佢有介紹我做YouTube個啲啦……我同佢好friend，幾好人，有時有活動搵我哋，有免費嘢搵我哋……嗰次去深圳租漢服，我哋帶唔夠錢，佢有幫手俾按金，即……佢心地好囉！(黃榕係咪你經理人？)唔係啦，哈哈！佢冇興趣做亞視，簽咗約好麻煩，有咩活動都要通知經理人，依家可以去其他電視台。我唔想做合約，想係自由身。」阿儀向來是無綫粉絲，當女主持人表示自己曾在無綫拍過古裝扮妹仔，阿儀即追問，並稱很想拍古裝，看來她最想去無綫。

稱大家都想見到阿儀

阿儀在直播表示「大家都想再見到我」，又用「以前個經理人」去稱呼林寶玉，鬧她沒有通知工作，「上次亞視有個台慶同選美都冇嗌我啦！我係網上話阿榕脾氣好過佢囉！」不過阿儀在直播中的表現㪐㩿(音︰甩咳)，當主持人問她問題時，阿儀經常慢幾拍，甚至有網民留言「阿儀好似靜止畫面。」由於阿儀有時沒有反應，另外兩位主持不時為她打圓場，又不時叮囑她要努力工作才會有收入。