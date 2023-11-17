薛影儀自爆與心上人仍有聯絡 怒斥AI合成賽車女「樣賤」

曾有「亞視一姐」之稱的薛影儀與經理人林寶玉鬧翻，阿儀其後被公司終止合約，有指她被黃榕帶壞，阿儀先後多次為好友出頭，指黃榕是好人，並在網上鬧爆林寶玉。隨着林寶玉辭職後，阿儀亦加入失業大軍，不少人都擔心阿儀的去向。阿儀昨晚（16日）再次出Po澄清沒有被好友帶壞。

阿儀分享她的新聞截圖，並再次強調黃榕不是損友：「我都已經講左（咗）好多次，我都話冇誤交損友呀！點解你哋成日亂講嘢呀？我邊有誤交損友呀？我地（哋）果幾個朋友佢哋好好呀！佢哋有工作會介紹比（畀）我，我依家都有其他野（嘢）做呀！我都多謝黃榕，葉小妍，yuki都有介紹工作比（畀）我，之前同幾個姊妹有活動約出嚟玩呀！舊年平安夜，我哋幾個姊妹着住聖誕服去灣仔美食節，又去影相，又同黃榕在尖沙咀住酒店幾開心呀！我之前同d（啲）朋友扮過春麗、美少女、公主服、彌豆子，着住泰國服，扮選美佳麗、扮小丸子，我都覺得好有趣呀！」