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娛樂
2025-04-13 13:00:00

薛影儀被猛男壁咚好驚青 霍哥轉口味同阿儀合作

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阿儀被猛男壁咚，表現非常驚青。

阿儀被猛男壁咚，表現非常驚青。

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薛影儀、霍哥、Baby Face以及「一哥」布偉傑出席美容活動，過去霍哥身邊美女如雲，今次與阿儀合作，配搭非常新鮮。霍哥更在社交平台上載照片，見到他拿起戒指，而身旁的竟是阿儀，令不少網民驚訝霍哥轉口味。

活動上，阿儀化身「推銷天后」，落力介紹小顏術優惠，更揚言：「做完即刻V面，靚過AI濾鏡！」不過最爆笑的是，霍哥突然拉著阿儀走到婚介宣傳攤位前，一邊研究小顏術，一邊「順便」問埋婚姻配對服務，搞到阿儀尷尷尬尬，面紅耳赤急急腳走人，霍哥還補槍：「阿儀，瘦面同搵老公一樣要快手㗎！」全場笑到拍枱。  

其後阿儀、Baby Face以及「一哥」再出席酒類店舖開幕活動，期間有不少人找一哥及Babyface合照。

同場還有一名健碩猛男，Baby Face被猛男健身教練邀請即場示範街頭健身，雖然動作生硬，但勝在氣勢十足，引來全場圍觀狂影相。完成後，Baby Face站在招牌前自信擺Pose。  

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然而，全場最高潮莫過於阿儀被猛男「壁咚」，她在IG分享當時的片段，見到阿儀開始時非常怕醜，見到有猛男迫近自己時，目光迴避，並打算逃跑，及後猛男再嘗試「壁咚」阿儀，今次他更拿起衣服，盡騷結實腹肌，阿儀起初含蓄偷望，最後終於按捺不住，伸手觸摸並露出「人生圓滿」表情，引來全場起哄。事後她還害羞表示：「研究下肌肉結構啫！」網民笑爆：「阿儀終於達成人生成就！」

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