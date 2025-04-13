薛影儀被猛男壁咚好驚青 霍哥轉口味同阿儀合作

薛影儀、霍哥、Baby Face以及「一哥」布偉傑出席美容活動，過去霍哥身邊美女如雲，今次與阿儀合作，配搭非常新鮮。霍哥更在社交平台上載照片，見到他拿起戒指，而身旁的竟是阿儀，令不少網民驚訝霍哥轉口味。

活動上，阿儀化身「推銷天后」，落力介紹小顏術優惠，更揚言：「做完即刻V面，靚過AI濾鏡！」不過最爆笑的是，霍哥突然拉著阿儀走到婚介宣傳攤位前，一邊研究小顏術，一邊「順便」問埋婚姻配對服務，搞到阿儀尷尷尬尬，面紅耳赤急急腳走人，霍哥還補槍：「阿儀，瘦面同搵老公一樣要快手㗎！」全場笑到拍枱。