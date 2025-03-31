薛晉寧笑談新手丈夫血淚史 公開向李佳芯道歉

叱咤903DJ薛晉寧(阿檸)繼2024年首個個人騷《赤口組》後，於上周末在沙田大會堂舉行一連四場(3月28至30日)的《赤口組の東亞丈夫》已圓滿結束，數盡新婚一年的荒誕事件，拆解東亞婚姻的光怪陸離，與觀眾大講「人夫經」，更直接數盡社會奇怪現象，鼓勵港人反思職場觀念。阿檸更在棟篤笑尾聲寄語香港人多多抒發情緒，將心中所想講出來：「今次開騷係希望將一啲問題講出嚟，如果可以就解決佢，嚴重啲嘅問題，解決唔到就得意啲咁過渡佢囉。」

打工仔 勿做「屈原」賣命 阿檸於笑談童年時曾向老師提出屈原與皇帝有私情的大膽想法，源自於自覺工作並非人生的首要事，阿檸更自嘲曾經歷過停職，深深明白「打工仔心態」：「如果古代人嚟到現代，畀人停職，第一時間梗係post threads呻下。第二係乜？病假都係假，梗係出海係海中心睇下風景。同埋，如果佢兩個唔係「有路」，皇帝點會為咗屈原立法定假期，你諗下現代有打工仔死咗都唔會全公司放假啦。做打工仔嘅，點會為咗個皇帝投河。」

被網民追擊 不敢生育 由男友轉為丈夫已一年的阿檸分享對結婚生子的獨有觀念，直言不想生育，但妻子(Olivia卻希望有下一代。他憶述去年因上載短片投訴住所電梯電纜故障而飽受網民攻擊的慘事，慨嘆社會匿名攻擊文化令他更加不敢讓下一代在這種社會中長大。阿檸稱：「條片post上網之後好多攻擊嘅comment都係咒我死，話『如果咁都死得就抵你死啦』、『窮L就移民啦』同『嗰條威也嚟㗎唔係電纜呀On X，邊有咁易死呀冇X常識』，結果㩒入去，咒我死嘅係個『新手媽媽良心店』嘅IG，另一個係icon放全家福嘅老豆，你話我點敢畀我個仔同佢哋個仔做同學……」